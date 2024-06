A Indy entregou neste domingo uma prova caótica em Detroit, complicada ainda mais por causa da chuva. E em meio às inúmeras bandeiras amarelas ao longo das 100 voltas de duração, Scott Dixon se saiu melhor, com Marcus Ericsson e Marcus Armstrong fechando o top 3.

Completaram o top 10: Kyle Kirkwood, Alexander Rossi, Will Power, Pato O'Ward, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci e Theo Pourchaire, enquanto Pietro Fittipaldi terminou em 13º.

Herta saiu bem e conseguiu se defender do avanço de Palou por fora. Mas a amarela foi imediatamente acionada. Power tomou um toque na primeira curva de Pourchaire, que o levou a rodar e bater de leve na barreira de proteção, deixando diversos carros represados.

Com a amarela se prolongando, alguns pilotos que largaram de macios aproveitaram para fazerem suas primeiras paradas. A verde voltou na volta 4 de 100, com Herta à frente de Palou, McLaughlin, Kirkwood e Newgarden no top 5, enquanto Fittipaldi era o 14º e Castroneves 18º.

Com Herta disparando na frente, abrindo 3s na volta 10, Palou tornou-se alvo fácil, caindo de segundo para quinto em apenas algumas curvas. Com um desgaste dos pneus macios maior do que o esperado, o bicampeão foi forçado a parar já na volta 12, quando a previsão original era a partir da 20ª.

Na 16, a amarela voltou após Helinho e Simpson se envolverem em um toque, deixando os dois parados na pista. O replay mostrou que o brasileiro recebeu um toque na traseira de Ferrucci, rodando. Sem ter como desviar, Simpson acabou acertando asa com asa Castroneves. Ferrucci acabou punido com um stop and go pelo incidente.

A retomada é na volta 22, com Herta à frente de McLaughlin, Kirkwood, Newgarden e Dixon, enquanto Fittipaldi é 12º. Logo na sequência foi a vez de Rasmussen abandonar, com problemas no motor.

Com o drama da aproximação da chuva, a terceira amarela veio na 33, com McLaughlin perdendo o ponto de frenagem e batendo na barreira de pneus. Isso levou vários pilotos novamente aos boxes, mas no mesmo momento em que as câmeras começavam a mostrar a pista molhando.

Apesar da previsão de apenas 10% no começo da corrida, a chuva veio com tudo neste momento em certos pontos da pista. Por isso, alguns pilotos arriscaram para colocar os pneus de chuva, enquanto outros eram instruídos a ficarem na pista sob alegação de que seria apenas algo passageiro.

A verde mal havia sido acionada quando a amarela voltou após VeeKay ver seu carro morrer em um toque com Power. Isso levou todo mundo de volta aos boxes para colocar pneus slick novamente. Ela volta em definitivo na 46, com Kirkwood à frente de Dixon, Ericsson, Rossi e Grosjean, com Pietro em 16º.

Buscansdo recuperar posições, Herta tentou mergulhar com tudo com o pneu slick frio em um trecho molhado e quase acertou Palou e Vautier, indo parar fora da pista e causando a quinta amarela do dia.

Inimigos do entretenimento, a sexta amarela do dia veio já na 53. Power foi tentar ultrapassar um carro por dentro na curva 1, assim que a verde havia sido acionada, e acabou acertando Grosjean, que rodou. Neste momento, Kirkwood liderava com Ericsson em segundo e Rossi, Palou e O'Ward no top 5, enquanto Pietro se aproveitava do caos e já era o oitavo.

A sétima, igualando a marca do ano passado, veio na 65. McLaughlin tentou ultrapassar Robb em uma das curvas mais apertadas da pista e, ao dar um toque no rival, o carro da AJ Foyt ficou na barreira de pneus. Isso levou quase todo mundo aos boxes, com Dixon assumindo a ponta ao não parar, à frente de Armstrong, Vautier, Newgarden e Power. Kirkwood vinha em sexto, sendo o primeiro dos que haviam parado.

A oitava apareceu já na 70. Newgarden acabou dando um toque em Kirkwood no hairpin e, com isso rodou, levando Palou consigo.

Com 15 voltas para o fim, e em uma rara sequência sob bandeira verde, Dixon liderava com 2s4 para Armstrong, com Kirkwood, Ericsson e Rossi completando os cinco primeiros, enquanto Pietro vinha em 13º.

No final, Scott Dixon conseguiu se livrar do caos para vencer a prova, com Marcus Ericsson em segundo e Marcus Armstrong em terceiro. Completaram o top 10: Kyle Kirkwood, Alexander Rossi, Will Power, Pato O'Ward, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci e Theo Pourchaire, enquanto Pietro Fittipaldi terminou em 13º.

A Indy dá continuidade à temporada 2024 já na próxima semana, com Road America recebendo a sétima etapa do campeonato.

