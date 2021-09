Colton Herta dominou completamente o GP de Monterrey da Indy, disputado neste domingo (19) em Laguna Seca. O americano da Andretti largou da pole, teve um pequeno toque com seu companheiro de equipe Alexander Rossi no começo, mas saiu sem problemas para garantir sua segunda vitória em 2021.

Alex Palou terminou em segundo e chegou a tentar alguns movimentos para tomar a ponta, mas não conseguiu; Romain Grosjean completou o pódio. Resta apenas uma corrida, em Long Beach, e o espanhol, com 30 pontos de vantagem na classificação sobre o vice-líder Pato O'Ward, está com "uma mão e quatro dedos" na taça. O brasileiro Hélio Castroneves teve performance discreta e terminou em 24º

A corrida

Herta segurou a liderança após Rossi tentar uma ultrapassagem por fora na primeira curva e se manteve à frente. Uma volta depois, os dois se tocaram na saída da Curva 5 e o segundo colocado levou a pior. Ele rodou, bateu na proteção de pneus e abandonou a corrida. Com isso, o safety car foi acionado.

A corrida foi retomada na quarta volta e o top 3 agora era completado por Will Power e Palou, que aumentava a vantagem sobre O'Ward no campeonato para 34 pontos. O mexicano ocupava a sétima posição.

Josef Newgarden foi o primeiro a ir para os boxes, em uma parada logo na nona volta, e colocou os pneus de faixa vermelha. Power entrou em seguida, mas teve problemas na troca e ficou muito tempo parado no pit stop, tirando-o da disputa pela vitória muito cedo.

Com o abandono do australiano, Palou pulou para a vice-liderança e trouxe O'Ward junto a ele, que fez bom stint e reapareceu nos três primeiros. No meio do pelotão, Grosjean fazia boa ultrapassagem no famoso "saca-rolhas".

Herta mantinha boa vantagem nas primeiras 30 voltas da corrida e já abria cerca de 3s4 de Palou, que por sua vez estava a 25 segundos de O'Ward. Os dois primeiros se descolaram com facilidade do resto do pelotão. A segunda rodada de pit stops começou no 34º giro.

O espanhol parou na 40ª volta, fez um ajuste na asa dianteira e retornou tranquilamente na vice-liderança. Já o americano fez seu pit stop na 43ª e manteve a liderança, cerca de cinco segundos à frente do rival. No entanto, o piloto da Chip Ganassi apertou o ritmo e logo se aproximou e os dois estavam a 1s4 na 47ª.

Mais atrás, Takuma Sato rodou na entrada do saca-rolhas e tocou em Scott Dixon, que vinha na sequência. Com isso, o japonês teve problemas e ficou uma volta atrás do grid, para abandonar pouco depois.

Palou alcançou Herta na 54ª volta e os dois já estavam colados um no outro, com pequena diferença de meio segundo entre eles, e o mexicano buscava o ataque para assumir a liderança com mais push to pass disponível.

Em terceiro, O'Ward pretendia fazer um stint mais longo pelo estado de seus pneus e disse no rádio da equipe que se parasse na janela prevista teria que ficar muito tempo na pista com os compostos seguintes. Ele segurava o pelotão formado por Marcus Ericsson, Graham Rahal, Simon Pagenaud e Grosjean.

Na 67ª volta, Palou fez sua última parada, mais uma vez antes de Herta, e perdeu certo tempo no trânsito por ter retornado logo atrás dos retardatários Dalton Kellett e Max Chilton. O americano da Andretti entrou na posterior e voltou três segundos à frente do espanhol.

Grosjean aproveitou os pneus mais novos, escalou o pelotão e ultrapassou O'Ward pela quarta colocação, o francês logo abriu e foi à busca de Rahal para tentar o pódio, ele ainda tinha 32 segundos de push to pass contra apenas seis do americano.

Não demorou muito tempo para ele chegar no rival e conseguir o movimento que garantiria o terceiro top 3 de sua temporada de estreia na Indy. Romain ainda chegou a tocar em Jimmie Johnson ao dar uma volta sobre ele no saca-rolhas e quase comprometeu sua corrida, mas escapou sem maiores danos.

Após duas horas de ação, Herta recebeu a bandeira quadriculada e venceu a segunda prova dele e da Andretti no ano.

Classificação final

P Piloto Diferença Paradas Motor Equipe 1 Colton Herta - 3 Honda Andretti Autosport 2 Alex Palou 1.9747 3 Honda Chip Ganassi Racing 3 Romain Grosjean 3.7087 3 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 4 Graham Rahal 13.8616 3 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 5 Pato O'Ward 24.6972 3 Chevrolet Arrow McLaren SP 6 Marcus Ericsson 28.5032 3 Honda Chip Ganassi Racing 7 Josef Newgarden 29.7267 4 Chevrolet Team Penske 8 Simon Pagenaud 30.4215 3 Chevrolet Team Penske 9 Oliver Askew 32.4675 3 Chevrolet Rahal Letterman Lanigan Racing 10 Ed Jones 47.9944 3 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 11 Ryan Hunter-Reay 67.1843 3 Honda Andretti Autosport 12 Scott McLaughlin 73.4940 3 Chevrolet Team Penske 13 Scott Dixon 76.3595 3 Honda Chip Ganassi Racing 14 Sebastien Bourdais 1 LAPS 3 Chevrolet AJ Foyt Enterprises 15 Jack Harvey 1 LAPS 3 Honda Meyer Shank Racing 16 Conor Daly 1 LAPS 3 Chevrolet Ed Carpenter Racing 17 Jimmie Johnson 1 LAPS 4 Honda Chip Ganassi Racing 18 Rinus VeeKay 1 LAPS 5 Chevrolet Ed Carpenter Racing 19 Felix Rosenqvist 1 LAPS 4 Chevrolet Arrow McLaren SP 20 James Hinchcliffe 1 LAPS 4 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 21 Max Chilton 1 LAPS 4 Chevrolet Carlin 22 Callum Ilott 1 LAPS 5 Chevrolet Juncos Hollinger Racing 23 Dalton Kellett 1 LAPS 3 Chevrolet AJ Foyt Enterprises 24 Helio Castroneves 1 LAPS 4 Honda Meyer Shank Racing 25 Alexander Rossi 2 LAPS 3 Honda Andretti Autosport 26 Will Power 2 LAPS 3 Chevrolet Team Penske 27 Takuma Sato Abandono 5 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing

