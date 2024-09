A Indy realizou neste sábado o treino classificatório que definiu o grid de largada para a última etapa de 2024, no oval de Nashville.

A pole position ficou com Kyle Kirkwood, que fez o melhor tempo no oval de 1.3 milha em 47s5189. O piloto da Andretti Global superou em 0s0395 o Penske de Josef Newgarden, que dividirá a primeira fila. Esta foi a segunda pole do piloto da Flórida na Indy, a primeira em um oval.

A briga pelo campeonato pega fogo com Will Power, vice-líder, que fechará a segunda fila, na quarta posição. Alex Palou fez o 15º melhor tempo, mas terá que pagar uma punição de nove lugares de grid, por uma troca de motor em Nashville, fazendo com que ele largue da 24ª colocação.

O único outro piloto que sofreu uma penalidade de nove posições no grid foi Scott McLaughlin, da Penske, que havia se classificado em nono.

Pietro Fittipaldi foi o 19º mais rápido, mas se beneficiou da penalidades, com o brasileiro sendo o 18º no grid.

A largada para a etapa de Nashville está marcada para às 16h30, horário de Brasília.

Resultados

