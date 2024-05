No aquecimento oficial das 500 Milhas, a Indy entregou uma corrida de estratégias neste sábado no misto de Indianápolis. E quem levou a melhor foi o bicampeão Álex Palou, que terminou com uma boa vantagem para Will Power em segundo.

Após liderar a primeira parte da prova, Christian Lundgaard foi o terceiro, com Scott Dixon em quarto e Marcus Armstrong em quinto. Já Pietro Fittipaldi foi o 14º.

Palou não fez a melhor das largadas e, mesmo mantendo a liderança na primeira curva, a frenada do bicampeão criou uma grande confusão na parte inferior do pelotão, com vários pilotos precisando escapar da pista para evitar batidas.

Pouco depois, Lundgaard assumiu a liderança, com Palou em seguindo e Power, Dixon e Newgarden completando o top 5, enquanto Pietro subia uma posição ao final da primeira volta, indo para 10º. Líder do campeonato, Herta era apenas o 25º.

Mais atrás, confusão interna da Andretti. Herta e Ericsson dividiram curva e o sueco acabou forçando o líder do campeonato para fora da pista.

Aos poucos, os primeiros colocados começaram a descolar do restante do pelotão. Na quinta volta, de um total de 85, Lundgaard abria 0s5 para Palou, que já tinha 2s para Power, que estava 1s5 à frente de Dixon. Newgarden já ficava a mais 2s de distância.

A partir da volta 10 a janela de paradas foi aberta, mas os ponteiros esticaram seus stints. Power foi o primeiro a parar apenas na volta 18, trocando os duros por macios, seguido de Newgarden. Líder e vice-líder entraram juntos no fim do 19º giro.

Com os dois invertendo estratégias, eles voltaram na mesma ordem, mas com Power colado na traseira de Palou. Aproveitando o pneu já aquecido, Power conseguiu assumir o segundo lugar virtual.

Esticando sua parada, Pietro assumiu a liderança da prova na volta 23, ocupando a primeira posição pela primeira vez desde sua estreia na categoria. Neste momento ele vinha com 17s para Lundgaard, com Power, Palou e Dixon completando o top 5. Ao fazer seu primeiro pit, o brasileiro retornou em 11º.

Com a ordem restaurada, Lundgaard liderava com quase 2s de vantagem para Power na volta 30, com Palou a mais 2s de distância e Dixon a 4s do bicampeão. Armstrong completava o top 5

Na volta 35 os pilotos iniciaram a segunda janela de pits. Neste momento, Lundgaard via sua liderança ameaçada, com Power baixando aos poucos a vantagem, de 2s para pouco mais de 0s5. Para atrapalhar, o dinamarquês se viu com retardatários à frente. Mas, buscando uma estratégia diferente, Power foi para o undercut. Lá atrás, Fittipaldi colava em O'Ward para avançar mais uma posição.

Para responder, Lundgaard entrou nos boxes já na volta seguinte. Ele conseguiu voltar à frente de Power, graças a Ericsson, que segurou o bicampeão. Quem se deu bem foi Palou, que parou na sequência e retornou à frente dos dois. Mesmo com pneu aquecido, o dinamarquês não conseguiu retomar a liderança virtual.

Após assumir a ponta, Palou conseguiu se manter na frente e abrir, chegando a mais de 3s. Mas, aos poucos, Lundgaard começou a se aproximar após a volta 55, baixando para menos de 2s logo na sequência. O dinamarquês apertava o ritmo em meio à pressão de Power, que estava a apenas 0s5.

A última janela de boxes foi aberta na volta 60 de 85 e, na 63ª, Palou, Lundgaard, Power e Dixon entraram simultaneamente. Palou voltou confortavelmente à frente, com Power à frente de Lundgaard.

Para mudar o jogo, a amarela veio pela primeira vez na volta 66 após Ghiotto ficar parado na pista, após rodar. Neste momento, Palou liderava à frente de Power, Lundgaard, Dixon e Armstrong. Pietro vinha em 12º.

A relargada veio na volta 69. Power tentou a manobra, mas acabou esticando a trajetória na primeira curva e, com isso, deixou a porta aberta para o avanço de Lundgaard enquanto o espanhol pôde abrir. Um pouco mais atrás, Rossi e Herta vinham trocando posições. Já Pietro caía para 14º.

Na prova onde as estratégias de paradas tiveram um papel central, Álex Palou superou os rivais para vencer com calma e assumir a liderança do campeonato. Will Power foi o segundo, com Christian Lundgaard em terceiro, Scott Dixon em quarto e Marcus Armstrong em quinto. Pietro Fittipaldi foi o 14º

O grid da Indy tira os próximos dias de folga, mas ainda durante a semana começam os treinos livres das 500 Milhas de Indianápolis, antes da classificação no próximo fim de semana.

