Indy: Palou supera O'Ward por 0s0024 no grid de Mid-Ohio

Álex Palou, da Chip Ganassi Racing, superou Pato O'Ward, da Arrow McLaren, e conquistou a pole deste domingo da Indy, que corre no Mid-Ohio Sports Car Course.

O bicampeão da categoria percorreu em 1m05s3511 (124,387 mph) o circuito de 2,258 milhas e 13 curvas para conquistar a primeira pole da era híbrida. Pato até tentou tirar Palou da liderança, mas ficou 0,0024s atrás, em segundo.

David Malukas teve um desempenho notável e colocou o Honda nº 66 da Meyer Shank Racing em terceiro, apenas 0,2998s atrás da marca estabelecida por Palou. Colton Herta, da Andretti Global, terminou em quarto, com Marcus Armstrong, da Chip Ganassi Racing, em quinto.

A sexta e última posição ficou com Marcus Ericsson na Honda nº 28 da Andretti Global. O brasileiro Pietro Fittipaldi ficou em P12 no grupo 1 do Q1.

