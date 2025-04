Piloto norte-americano da Andretti na IndyCar, Kyle Kirkwood cravou neste sábado a pole position para o GP de Long Beach da categoria, desbancando a concorrência na definição do grid de largada para este domingo.

Kirkwood registrou 1min06s192 e ficou 0s231 à frente do segundo colocado Colton Herta, seu companheiro e compatriota. Quem completou o top 3 foi o multicampeão e vencedor da última temporada da Indy, o espanhol Álex Palou, que lidera o campeonato de 2025 com a Chip Ganassi.

O sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank, larga em quarto, à frente do compatriota Marcus Ericsson, que 'fecha' as cinco primeiras posições com a Andretti. O GP de Long Beach tem sua largada às 17h30 deste domingo, com transmissão dos canais ESPN / Disney+ e TV Cultura. Confira o grid de largada completo:

