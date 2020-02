Há quase três anos, Fernando Alonso fez sua primeira participação nas 500 Milhas de Indianápolis de 2017, correndo com um carro da Andretti Autosport com o apoio da McLaren. Naquela ocasião, o bicampeão conseguiu largar na quinta colocação, liderar 27 voltas, além de andar no mesmo ritmo dos carros da frente, até um problema com seu motor Honda, que encerrou sua participação na prova a apenas 21 voltas do fim.

Apesar da boa performance, o relação entre Alonso, McLaren e Honda, que renderam várias críticas do piloto à empresa japonesa entre 2015 e 2017 arruinaram o relacionamento entre eles, levando o espanhol a buscar sua vaga no grid das 500 Milhas de 2019 com um carro que levava uma unidade de potência da Chevrolet.

Em 2020 a McLaren faz o seu retorno à Indy para disputar uma temporada completa pela primeira vez em 40 anos. A montadora britânica fará seu retorno após a compra da equipe então conhecida como Arrow Schmidt Peterson Motorsports. Mas, do mesmo jeito que aconteceu com Alonso, o péssimo relacionamento da McLaren com a Honda levou à equipe, fundada por Sam Schmidt e Ric Peterson, a trocar a Honda pela Chevrolet como fornecedores de unidades de potência.

A despeito das ligações recentes de Alonso com a Toyota, maior rival da Honda, que levaram o piloto à conquista do Mundial de Endurance da FIA e as 24 Horas de Le Mans, o Motorsport.com havia apurado que um acordo entre a equipe de Michael Andretti e o bicampeão mundial de F1 estava próximo de ser fechado.

Há menos de suas semanas, foi divulgado que Alonso estaria abandonando seu posto como embaixador da McLaren e o último obstáculo seria a Honda Japão endossar o acordo Alonso-Andretti. Esse é o ponto de impasse para que Alonso possa participar da 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, apesar da sede da Honda na Califórnia e a Andretti Autosport não terem confirmado a informação quando questionadas pelo Motorsport.com.

Com isso, Alonso parece determinado a encontrar uma vaga em uma equipe Chevrolet para correr no Indianápolis Motor Speedway. Por enquanto, os planos da equipe Penske para as 500 Milhas consistem em colocar na pista seus três carros dos pilotos titulares, além de um extra para o brasileiro e tricampeão da prova Helio Castroneves, como já havia feito nas últimas duas edições. Já a Ed Carpenter Racing deve correr com três carros, um para o dono da equipe, Ed Carpenter, além de Conor Daly e Rinus VeeKay, seus dois titulares. Ironicamente, a melhor chance que Alonso tem no momento de correr com uma equipe que utilize unidades de potência da Chevrolet é a Arrow McLaren SP.

Schmidt falou para o Motorsport.com que a equipe não teve contatos recentes com Alonso, mas afirmou que considera importante para a Indy ter Alonso entre os pilotos que participarão da clássica etapa do feriado do Memorial Day dos Estados Undos.

"Estamos focados em ajudar nosso dois jovens pilotos [Patricio O'Ward e Oliver Askew] para maximar seus potenciais para esta temporada", afirmou Schmidt. "Nós não tomamos nenhuma decisão ainda sobre um terceiro carro na Indy, mas também não esperávamos ter Alonso disponível".

"Seria ótimo para a Chevrolet ter Fernando Alonso a bordo de seus carros na Indy. Mas ao mesmo tempo ele pode optar por não participar desta edição de a vaga ideal não estiver disponível".

"A verdade é que ele tem um talento incrível e eu acho que, mais do que tudo, os fãs da Indy merecem ver Fernando Alonso nas 500 Milhas de Indianápolis. Falo por mim como um fã da Indy, e o cara provou em 2017 que ele tem todas as chances de levar a prova de estiver com o carro certo".

"Mas, por enquanto, somos um time que está pensando apenas em Pato e Oliver".

A Schmidt Peterson Motorsports tem tradição de colocar carros extras nas pistas de Indianápolis. No ano passado, por exemplo, além de James Hinchcliffe e Marcus Ericsson, seus titulares, a SPM trabalhou com a Meyer Shank Racing para viabilizar a participação de Jack Harvey em dez etapas, incluindo as 500 Milhas. Além disso, também trabalhou em conjunto com a Team Strange Racing na campanha de Oriol Servià em Indianápolis.

Porém, Schmidt afirmou que sua equipe ainda não realizou negociações sérias com nenhum piloto para uma participação especial nas 500 Milhas deste ano, marcada para o dia 24 de maio.

"Nós ainda não fizemos nada deste tipo", comentou. "Até agora estamos fazendo muitas coisas relacionadas à organizar a equipe nos lados técnico e comercial desde que anunciamos a parceria com a McLaren em agosto do ano passado. Nós temos uma equipe incrível que acabamos de montar e organizar tudo entre os equipamentos é crucial para entregarmos a melhor performance e atingir nossos objetivos", concluiu.

GALERIA: Relembre o 2019 de Fernando Alonso no automobilismo