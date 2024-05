Largada da Indy 500 é adiada devido à aproximação de tempestade

A previsão do tempo para a Indy 500 não parecia boa durante toda a semana e, algumas horas antes do início da corrida, os organizadores decidiram adiar o início da prova, por enquanto, devido às tempestades que se aproximam.

A previsão é que a largada aconteça às 17h30 (Brasília).

O programa em torno do início da corrida também foi interrompido.

Os torcedores que já estavam presentes nas arquibancadas e no Snake Pit foram convidados a deixar a pista e conduzidos a um lugar mais protegido.

Por motivos de segurança, a corrida em um oval só é realizada em condições secas.

