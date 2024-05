Hexacampeão da IndyCar, o piloto Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi, foi o mais rápido desta sexta-feira no treino livre chamado de Carb Day, a última sessão prática antes das 500 Milhas de Indianápolis de 2024.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Vencedor da Indy 500 de 2018 na mais importante categoria norte-americana de monopostos, o neozelandês estabeleceu 227,206 mph no Carb Day. Dixon larga em 21º em Indiana. As transmissões começam ao meio-dia deste domingo, na ESPN e TV Cultura. O Motorsport.com acompanha tudo.

Tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Helio Castroneves, que busca um inédito quinto triunfo no Indianapolis Motor Speedway, ficou em segundo nesta sexta com a Meyer Shank. 'Helinho' ainda completou 103 voltas, o terceiro com mais giros no IMS no dia. Ele larga em 20ª em Indy.

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian Honda Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

O mexicano Pato O'Ward, da Arrow McLaren, completou o top 3 do treino livre, à frente do norte-americano Colton Herta, da Andretti. Quem 'fechou' as cinco primeiras posições foi o estreante inglês Tom Blomqvist, da Meyer Shank.

Outro representante do Brasil na Indy 500 deste ano, Pietro Fittipaldi foi o 15º na sessão prática de hoje. Ele larga em 30ª com a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing em Indiana neste domingo. Veja o resultado do Carb Day:

1 Scott Dixon Ganassi-Honda 39.611 90 2 Helio Castroneves Meyer Shank-Honda 39.658 +0.047 103 3 Patricio O'Ward McLaren-Chevrolet 39.706 +0.095 79 4 Colton Herta Andretti-Honda 39.784 +0.173 79 5 Tom Blomqvist Meyer Shank-Honda 39.920 +0.309 62 6 Marcus Ericsson Andretti-Honda 39,925 +0.314 64 7 Agustín Canapino Juncos-Chevrolett 39.943 +0.332 105 8 Felix Rosenqvist Meyer Shank-Honda 39.945 +0.334 89 9 Álex Palou Ganassi-Honda 39.946 +0.335 91 10 Ryan Hunter-Reay DRR-Chevrolet 39.978 +0.367 63 11 Calum Ilott McLaren-Chevrolet 39.986 +0.375 103 12 Kyffin Simpson Ganassi-Honda 40.031 +0.420 104 13 Kyle Larson McLaren-Chevrolet 40.042 +0.431 74 14 Takuma Sato RLL-Honda 40.065 +0.454 96 15 Pietro Fittipaldi RLL-Honda 40.076 +0.465 97 16 Marcus Armstrong Ganassi-Honda 40.105 +0.494 100 17 Graham Rahal RLL-Honda 40.115 +0.504 106 18 Marco Andretti Andretti-Honda 40.120 +0.509 72 19 Christian Lundgaard RLL-Honda 40.127 +0.516 74 20 Scott McLaughlin Penske-Chevrolet 40.131 +0.520 93 21 Will Power Penske-Chevrolet 40.133 +0.522 69 22 Conor Daly DRR-Honda 40.133 +0.522 74 23 Kyle Kirkwood Andretti-Honda 40.151 +0.540 65 24 Santino Ferrucci Foyt-Chevrolet 40.185 +0.574 49 25 Romain Grosjean Juncos-Chevrolet 40.187 +0.576 92 26 Alexander Rossi McLaren-Chevrolet 40.202 +0.591 92 27 Christian Rasmussen Carpenter-Chevrolet 40.210 +0.599 88 28 Sting Ray Robb Foyt-Chevrolet 40.261 +0.650 95 29 Ed Carpenter Carpenter-Chevrolet 40.295 +0.684 67 30 Rinus VeeKay Carpenter-Chevrolet 40.354 +0.743 90 31 Katherine Legge Dale Coyne-Honda 40.371 +0.760 86 32 Josef Newgarden Penske-Chevrolet 40.386 +0.775 72 33 Linus Lundqvist Ganassi-Honda 40.387 +0.776 49

