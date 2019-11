McLaren estuda alinhar terceiro carro para Alonso em Indianápolis

Depois de brilhar em sua estreia na Indy 500 em 2017, chegando a liderar a corrida até a quebra do motor Honda, Fernando Alonso não conseguiu se classificar para a corrida deste ano depois de uma série de contratempos e ajustes mecânicos.

Enquanto isso, a Arrow Schmidt Peterson Motorsports, superou um incidente de James Hinchcliffe, que largou da 32ª posição do grid para terminar a prova em 11º, enquanto seu companheiro Marcus Ericsson se classificou em 13º. O veterano Oriol Servia, com um terceiro carro da Team Stange Racing, começou em 19º e terminou em 22º.

Tanto a Hinchcliffe quanto a Ericsson foram substituídas em 2020 pelos campeões da Indy Lights de 2018 e 2019, Patricio O'Ward e Oliver Askew. Ericsson correrá pela Chip Ganassi ao lado de Scott Dixon e Felix Rosenqvist, mas Hinchcliffe está procurando um assento.

Schmidt explicou que o acordo com a McLaren, anunciado em agosto, inclui o alinhamento de terceiro carro para a 104ª edição da Indy 500. O nome do piloto não foi decidido, mas Fernado Alonso, permanece entre as opções.

"Alinhamos três carros em Indianápolis há 12 anos", disse Schmidt. "Ainda estamos planejando fazer isso e Fernando ainda é uma opção, mas nada está confirmado."

De Ferran: Formação de equipes ainda está em desenvolvimento

Gil de Ferran, diretor desportivo da McLaren, disse que a parceria com a antiga Arrow SPM ainda está em desenvolvimento.

"Estamos trabalhando com Taylor [Kiel, gerente da equipe] e todo o pessoal da SPM, incluindo a equipe de engenharia e operações, para tentar entender onde existem oportunidades, para entendermos onde estão as oportunidades, onde podemos ser mais eficazes e realmente desenvolver um plano e uma organização".

"Como vocês devem imaginar, não estou pronto para dar detalhes operacionais de como essas coisas estão se desenvolvendo, mas, no final, essa é a ideia. Como agregamos valor à associação a partir de uma base técnica e operacional? Os caras já fazem um ótimo trabalho, sabem muitas coisas que não sabemos, entendem muito bem seu funcionamento".

“Sabemos onde estão nossas lacunas de conhecimento e o que devemos fazer. Por isso, desenvolvemos uma estrutura junto com a SPM, definindo prioridades e o cronograma. O que posso dizer é que esta aventura está indo muito bem."

“Um monte de gente [da Arrow SPM] foi para o México. Fizemos várias visitas, longas conversas e reuniões. Também aconteceu na direção oposta, muitos meninos foram ao MTC [McLaren Technology Center]. Portanto, é uma aventura que requer muitas conversas e integração, e vamos juntos nesta viagem.”

O sexto maior vencedor da F1

Em 2001, Alonso estreou na categoria pela fraca Minardi, mas chamou a atenção de Flávio Briatore que levou o espanhol para a Renault, equipe pela qual conquistou 17 vitórias e seus dois títulos mundiais. O asturiano também teve uma passagem pela Ferrari, com a qual venceu 11 vezes entre 2010 e 2014. Ele pilotou ainda pela McLaren, tendo triunfado quatro vezes pelo time, em 2007.

A última vitória de Alonso na F1 aconteceu no GP da Espanha de 2013, quando guiava pela Ferrari. Com o triunfo, o espanhol ultrapassou Nigel Mansell no ranking histórico e se garantiu como o sexto maior vencedor da categoria. Veja abaixo as principais atuações do bicampeão na Fórmula 1.