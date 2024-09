Michael Andretti deixa comando da Andretti Global; entenda mudança

Após a informação vir à tona nesta sexta-feira, a Andretti Global confirmou ao Motorsport.com que Michael Andretti deixa o comando da estrutura a partir de agora, com Dan Towriss, CEO do Group 1001, assumindo o comando.

Michael, porém, continuará sendo uma parte importante da organização como embaixador e conselheiro. A decisão dele de se afastar da comando da equipe que ele co-fundou em 2002 fará com que Towriss assuma controle dos negócios, consolidando a posição do Group 1001 na Andretti Global.

"O objetivo de Michael foi fazer a transição para uma função mais estratégica na Andretti e se concentrar menos no lado operacional. Michael e Dan têm trabalhado de perto no desenvolvimento dessa nova estrutura, que Michael está animado para ver tomar forma sob a orientação de Dan", comunicou o time.

"Michael continua engajado e atuando como consultor estratégico e embaixador importante. Teremos mais informações para compartilhar nas próximas semanas, após Michael e Dan terem a oportunidade de conversar com a equipe", diz o comunicado da escuderia que leva o nome de Mario Andretti.

Towriss entrou na IndyCar como patrocinador - com o Group 1001 e a Gainbridge - de Zach Veach em 2018. Towriss continuou sendo uma parte importante da equipe Andretti (então chamada de Andretti Autosport) após uma separação inicial de Veach, até mesmo reforçando seu investimento na equipe.

A saga de Andretti e Towriss continuou a avançar desde então, com os dois pressionando para entrar na Fórmula 1 a partir de 2021. Depois de não conseguirem adquirir uma equipe de F1 atual, os dois formaram a Andretti Global com o objetivo de entrar na categoria global. Esse esforço foi recebido com muito drama desde então, pois a organização continua a buscar uma oportunidade para se tornar a 11ª equipe do grid - e trazer a General Motors - na elite do esporte a motor mundial.

Desde o envolvimento de Towriss na Andretti, a organização ampliou sua presença no automobilismo, incluindo IMSA e Extreme E, além de suas participações na Fórmula E, Indy e Indy NXT. Além disso, a Gainbridge apoia a Spire na NASCAR, com Marco Andretti, filho de Michael, disputando provas na Truck.

O empreendimento de três carros da Andretti na Indy recebe apoio significativo das empresas de Towriss, com a Gainbridge representada no Honda nº 26 pilotado por Colton Herta, e o Honda nº 28 pilotado por Marcus Ericsson apoiado pela Delaware Life, outra propriedade do Group 1001.