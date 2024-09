Indy emula NASCAR e confirma adoção de sistema de franquia

A Indy optou pelo estabelecimento do tão esperado Charter System [sistema de franquia] e 10 equipes aceitaram os termos que abrem espaço para a inscrição de 25 competidores na categoria. O acordo terá efeito imediato e emula o que acontece na NASCAR.

"Este é um desenvolvimento importante que demonstra uma visão alinhada e otimista para o futuro do nosso esporte", disse Mark Miles, CEO e Presidente da Penske Entertainment, uma subsidiária da Penske Corp., proprietária da Indianapolis Motor Speedway, IMS Productions e da Série IndyCar.

"Quero estender meu sincero agradecimento aos proprietários de nossas equipes por sua colaboração e idealização ao longo deste processo. Em última análise, estamos satisfeitos por ter um sistema implementado que agrega maior valor à nossa propriedade e às inscrições que eles apresentam".

Essa movimentação marca a introdução do primeiro sistema de franquia na história da IndyCar Series. Embora uma inscrição fretada prometa uma posição inicial garantida no grid de todos os eventos da Indy, a única exceção são as 500 Milhas de Indianápolis, onde a qualificação para chegar ao campo de 33 pilotos por mérito continua sendo uma tradição.

Uma inscrição também deve ser fretada para se qualificar para o anual Leaders Circle – um programa de premiação que compensa os 22 primeiros colocados na classificação do campeonato do ano anterior. Os termos dos acordos iniciais de longo prazo serão comprometidos até o final de 2031.

"Agradeço os esforços feitos pelos grupos de liderança da IndyCar e da Penske, bem como de todos os proprietários, para iniciar este sistema de fretamento", disse Larry Foyt, presidente da AJ Foyt Racing.

"É incrivelmente desafiador fazer com que um grande grupo de proprietários concorde em algo, e certamente houve algumas trocas, mas, no final, acredito que este é um caminho que é benéfico para todos os proprietários e para a Indy. Ao mesmo tempo que mantém a disponibilidade para concorrência aberta".

Chip Ganassi, expressou sentimentos positivos semelhantes: “Quando você olha para trás, para a era moderna das corridas da Indy, você verá alguns momentos importantes, o primeiro sendo a unificação do esporte, o próximo sendo Roger Penske comprando a IndyCar Series e IMS e eu realmente acreditamos que o terceiro será o Charter System".

Confira como ficam as equipes

A.J. Foyt Enterprises 2 Andretti Global 3 Arrow McLaren 3 Chip Ganassi Racing 3 Dale Coyne Racing 2 Ed Carpenter Racing 2 Juncos Hollinger Racing 2 Meyer Shank Racing 2 Rahal Letterman Lanigan Racing 3 Team Penske 3

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!