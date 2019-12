Após boa temporada na Fórmula 2, Sérgio Sette Câmara voltou ao Brasil no fim de 2019 para encerrar o ano com chave de ouro nas 500 Milhas de Kart da Granja Viana. E a empreitada deste sábado não poderia ter sido melhor: vitória do mineiro junto aos companheiros da KTF Americanet.

Ao lado de Enzo Bortoleto, Gabriel Bortoleto, João Cunha, Antônio Junqueira, Guilherme Salas e Alessandro Giardelli no kart #85, Sette Câmara foi um dos destaques da tradicional prova, que encerra o ano do automobilismo brasileiro no Kartódromo da Granja Viana.

"Fechamos o ano com chave de ouro. É claro que aqui nas 500 Milhas tem um gosto diferente, é mais na brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, hoje em dia. Muito séria. Foi super legal fechar o ano aqui, correndo com amigos. E quem eu não conhecia virou amigo", celebrou o piloto.

"Acabamos levando a vitória, que não era tão esperada assim, porque essa corrida é sempre maluca, então estou super feliz. Isso aqui é uma alegria que você divide com os seus amigos, o que torna tudo mais divertido e também traz uma rivalidade entre toda a turma", destacou.

Sette Câmara também salientou a competitividade das 500 Milhas: "Todo mundo acaba montando uma equipe séria. A Americanet fez um trabalho impecável, assim como outras pessoas. Então todo mundo quer competir e ganhar, mas a gente ganhou, o que foi ótimo".

Sergio Sette Camara, Dams Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

O Motorsport.com questionou o mineiro sobre o impacto que o safety car introduzido após momentânea falha da iluminação do kartódromo teve na vitória da equipe comandado por Enzo Bortoleto. "Difícil dizer, mas acho que sim", ponderou Sette Câmara.

"De todo modo, foi competência da equipe, que estava monitorando tudo e sabia que havia uma desvantagem, então a gente parou antes. Quando eu vi que a gente estava no boxes e veio o ‘safety kart’, eu pensei: ‘A gente está ganhando muito’. E não deu outra, o que foi muito bom".

Questionado sobre a diferença entre provas como as 500 Milhas e competições como a F2, o piloto respondeu. "A diferença é que lá o ambiente é mais de pressão. Você sabe que aquele resultado vai alterar algo na sua carreira".

"Aqui, eu poderia chegar em último que não mudaria nada na minha carreira. Ganhando também não vai mudar, embora seja ótimo", completou Sette Câmara, que ainda precisa definir seu futuro para 2020. O mineiro não descarta permanecer na F2 e ainda pode ir para outra categoria de monopostos.

Galeria Lista Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 1 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 2 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 3 / 5 Foto de: Carsten Horst Kart 91 da Matrix Racing foi o segundo colocado nas 500 Milhas de Kart 4 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe Spirit Sports, formada por pilotos argentinos como Matias Rossi, também subiu no pódio 5 / 5 Foto de: Carsten Horst

Vitória da KTF nas 500 Milhas de Kart vem após inauguração de nova sede; veja abaixo

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Em 2019, KTF fez sua estreia na Stock Car, que completou 40 anos

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 41 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 41 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 41 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 41 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 41 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 41 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 41 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 41 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 41 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 41 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 41 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 41 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 41 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 41 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 41 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 41 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 41 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 41 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 41 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 41 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 41 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 41 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 41 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 41 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 41 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 41 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 41 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 41 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 41 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 41 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 41 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 41 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 41 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 41 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 41 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 41 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 41 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 41 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 41 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 41 Foto de: Fernanda Freixosa 2019 - Daniel Serra (3) - Chevrolet Cruze 41 / 41 Foto de: Duda Bairros

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.