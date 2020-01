As três corridas mais icônicas do automobilismo mundial formam a prestigiada tríplice coroa, grande sonho de Fernando Alonso e que só foi conquistada uma vez na história, por Graham Hill. Na última década*, nenhum piloto foi capaz de vencer mais do que uma das três lendárias provas, apesar das tentativas de Alonso e Juan Pablo Montoya.

O espanhol, que já venceu duas vezes em Mônaco (2005 e 2006) conquistou recentemente duas vitórias nas 24H de Le Mans (2018 e 2019), mas ainda não conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis, na qual competiu em 2017. O espanhol também foi campeão do Mundial de Endurance (WEC). Para o príncipe das Astúrias, vencer a Indy500 é sua grande prioridade de 2020.

Já Montoya, a exemplo de Alonso, faturou duas das três jóias: A Indy500, em 2000 e 2015 e o GP de Mônaco, em 2003. Além disso, ele foi terceiro colocado nas 24H de Le Mans em 2018, na classe LMP2. No entanto, o colombiano já admitiu que vencer em Le Mans na LMP1 pode estar fora de seu alcance pela necessidade de disputar uma temporada completa do WEC.

Enquanto não surge um novo vencedor da tríplice coroa, relembre os vencedores das três lendárias provas do automobilismo mundial nos últimos dez anos:

GP de Mônaco

GP de Mônaco

500 Milhas de Indianápolis

500 Milhas de Indianápolis

24H de Le Mans:

24H de Le Mans:

*Vale destacar que embora a década tenha começado em 2011, consideramos a Fórmula 1 como padrão de referência para as demais competições, ou seja, com a década começando em 2010 e terminando em 2019, já que a primeira temporada da categoria foi disputada em 1950 e, desta forma, as décadas são completadas nos anos terminados em nove (1959, 1969 e etc). Essa padronização foi feita para facilitar a análise, uma vez que cada categoria começou em um ano diferente e, por isso, têm suas décadas completadas em anos diferentes.