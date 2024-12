Na tarde de quarta-feira, foi anunciado o que já se especulava há algum tempo: Sergio Pérez não será mais piloto da Red Bull em 2025, e agora foi confirmado que o piloto mexicano será substituído por Liam Lawson na Fórmula 1.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, Pérez não ficará sem um lugar para pilotar no próximo ano, pois está em negociações "muito avançadas" com a Ferrari para correr na categoria Hypercar do WEC com a histórica marca italiana.

De acordo com o jornal, Pérez poderia correr em 4 a 5 etapas do WEC no próximo ano, incluindo as 24 Horas de Le Mans. É interessante notar que Pérez também foi um piloto júnior da Ferrari em sua juventude, portanto, essa não seria a primeira vez que ele estaria em contato com a marca de Maranello.

O jornal Marca acrescenta que Checo teria recebido uma indenização de 14 milhões de dólares em troca da rescisão de seu contrato.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

