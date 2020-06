Hamilton participa de manifestação contra racismo em Londres

Após anúncio da criação de uma comissão de pesquisa voltada ao estudo da participação da comunidade negra em campos da ciência e tecnologia, Lewis Hamilton participou neste domingo de uma manifestação do grupo Black Lives Matter em Londres.

O próprio Hamilton divulgou sua participação nos Stories do Instagram.

As imagens do protesto ocorreram duas horas depois de uma mensagem que Hamilton postou na mesma rede social, na qual ele se referia ao "silêncio" sobre a discriminação que criticou semanas atrás.

"Seu silêncio ainda é ensurdecedor", escreveu Hamilton. “Você pode não ser racista em seu silêncio, mas precisamos que você seja antirracista.”

“Isso significa que precisamos que você se eduque e aos outros.”

“Fale conosco para ajudar a conscientizar das injustiças e preconceitos que pessoas negras enfrentam diariamente e enfrentam há centenas de anos.”

“Não podemos ficar calados hoje! Nós precisamos da sua voz. Precisamos que você saia da sua zona de conforto e nos apoie, sendo antirracista e deixando as pessoas saberem onde você está nesta luta.”

"Incentive sua família, amigos e colegas para que possamos continuar a fazer mudanças!"

