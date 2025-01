Moto2: Alonso desloca ombro após queda em treino na Colômbia

David Alonso sofreu um pequeno revés durante as férias do Mundial de Motociclismo. O atual campeão de Moto3 sofreu uma lesão ao deslocar o ombro durante um treino, conforme confirmado neste domingo, 26 de janeiro, por meio de postagem em suas redes sociais.

O hispano-colombiano publicou no Instagram uma fotografia na qual foi visto com o braço direito preso em uma tipóia, enquanto seu rosto refletia resignação pelo ocorrido. Apesar disso, sem perder o sorriso, como corresponde ao jeito alegre de ser do jovem talento de apenas 18 anos, que nestes meses se prepara para a estreia na Moto2.

Posteriormente, o próprio piloto explicou o ocorrido em um breve texto: “Ontem, em Cartagena, sofri uma pequena queda e desloquei o ombro. É hora de me recuperar o mais rápido e seguro possível, dia após dia”, escreveu Alonso, que agora terá que voltar para casa para enfrentar a reabilitação.

