Veja moto que Diogo Moreira usará na temporada 2025 da Moto2

A moto que o brasileiro Diogo Moreira utilizará na temporada 2025 da Moto2 foi revelada neste domingo. O piloto usou as redes socias para compartilhar as cores da Italtrans.

Neste ano, Moreira terá como companheiro de equipe Adrian Huertas, atual campeão do Mundial de Supersport. Em 2024, o brasileiro ficou em 14º lugar na tabela, somando 80 pontos e um pódio na etapa de Barcelona, ao chegar em terceiro lugar.

Além disso, o Diogo Moreira bateu grandes nomes como Valentino Rossi, Pecco Bagnaia ao vencer os 100km dos campeões em janeiro deste ano, competição que acontece no Rancho de Tavullia de Rossi. Eleito novato do ano na temporada anterior, Diogo despertou o interesse de equipes da MotoGP. De acordo com a mídia francesa, a Pramac Yamaha estaria de olho no piloto.

