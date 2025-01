Confira quem são os estreantes da temporada 2025 da MotoGP

A temporada de 2025 da MotoGP está se aproximando e, com isso, novos pilotos terão a oportunidade de correr e de impressionarem o público.

Em 2024, a categoria rainha teve apenas um novato: Pedro Acosta, que foi um dos destaques da KTM. Já em 2025, três pilotos irão estrear no grid: Ai Ogura,Fermín Aldeguer e Somkiat Chantra. Confira o perfil de cada um deles!

Ai Ogura

Idade: 24 anos em alguns dias

24 anos em alguns dias Títulos: Campeão de Moto2 em 2024

Campeão de Moto2 em 2024 Equipe: Trackhouse MotoGP

Ai Ogura chega como campeão mundial de Moto2. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ai Ogura chega à MotoGP como vencedor da Moto2, personificando perfeitamente o trampolim que a categoria intermediária deve ser para as estrelas em ascensão.

Primeiro piloto japonês a conquistar um título em 15 anos, ele é, de fato, a personificação de uma carreira exemplar, embora clássica, tendo sido mordido pela paixão de seu pai desde cedo. As bicicletas de bolso e as minimotocicletas rapidamente confirmaram seu gosto pelas duas rodas e, aos 13 anos de idade, ele já estava correndo em circuitos.

Agora, o primeiro piloto da Asia Talent Cup a conquistar um título mundial, ele foi descoberto no programa asiático de busca de talentos da Dorna antes de seguir para as pistas das outras fórmulas do grupo. Ele foi visto na Red Bull Rookies Cup e depois na Moto3

Ele se tornou um piloto regular no ano seguinte com a Honda Team Asia, fazendo seu nome com largadas na primeira fila e um primeiro pódio, antes de ganhar mais troféus em 2020. Foi lá que ele tocou pela primeira vez em seu sonho de se tornar campeão mundial, mas não conseguiu terminar à frente de Albert Arenas e Tony Arbolino.

Sua mudança para a categoria Moto2 o levaria a uma nova oportunidade em 2022, depois de uma temporada de adaptação, mas Ogura foi finalmente derrotado por Augusto Fernández quando este caiu no final do campeonato.

Depois de uma temporada abaixo do esperado em 2023, seguida de uma transferência para a MT Helmets, ele voltou à frente em 2024 e, dessa vez, conseguiu juntar tudo para vencer.

Seus vínculos com a Honda e a Idemitsu em várias ocasiões aproximaram o nome de Ai Ogura da equipe da LCR, onde se imaginava que ele poderia substituir Takaaki Nakagami. Relutantemente, ele acabou encontrando uma oportunidade na Aprilia, recrutado para trabalhar com Raúl Fernández na equipe satélite Trackhouse.

"Eu sei como sou. Sei que não sou um dos mais rápidos, tenho a sensação de que não sou extraordinariamente talentoso, mas se trabalhar muito duro, acho que posso conseguir", disse, após a conquista do título.

"Eu só sonhava com uma coisa, que era ser o número um do mundo. Pode ser meu único título, mas tenho pensado nisso durante toda a minha carreira e agora sinto que estou totalmente pronto para subir para a MotoGP".

Fermín Aldeguer

Idade: 19 anos

19 anos Lista de prêmios: 3º na Moto2 de 2023

3º na Moto2 de 2023 Equipe: Gresini Racing Gresini Racing

Fermin Aldeguer tem a confiança da Ducati para sua estreia com a Gresini. Foto de: Equipe Gresini

Recrutado ainda muito jovem, Fermín Aldeguer pode se orgulhar de ter sido contratado diretamente pela Ducati para entrar na MotoGP em 2025, sem saber na época com qual equipe faria sua estreia.

Embora ele tenha sido cotado para pilotar uma GP25 pela Pramac, foi a Gresini e a Desmosedici do ano passado que o viram dar seus primeiros passos, após a ex-equipe de Jorge Martín ir para o grupo Yamaha, mas a fabricante pode garantir que ele é uma estrela em ascensão em quem Bolonha pretende confiar para o futuro.

A contratação foi fruto da melhor temporada de Aldeguer em corridas de GP, um campeonato de 2023 que o levou a terminar em terceiro lugar na Moto2 e culminou com quatro vitórias consecutivas no final da temporada.

Considerado por Gigi Dall'Igna como "um dos pilotos mais fortes da nova geração", era importante não deixá-lo escapar quando outras marcas já estavam interessadas nele.

Natural da região de Múrcia, Aldeguer começou a competir muito cedo e não demorou muito para que obtivesse seus primeiros sucessos em nível regional e nacional.

Um produto puro da Cuna de Campeones, ele se juntou à European Talent Cup em 2018, antes de passar para uma R6 sob os regulamentos da Superstock 600 em nível europeu com o título em seu currículo.

Essa direção um tanto atípica permitiu que ele entrasse no centro das atenções, garantindo um lugar provisório na Moto2, bem como um contrato para correr na MotoE, enquanto seguia com outro título em seu campeonato principal.

Suas aparições em GPs foram suficientes para convencê-lo de que ele merecia um lugar estável, e foi a Speed Up que lhe deu a chance, em 2021.

O mais jovem poleman da Moto2 no início de 2023, ele se mostrou muito promissor nas corridas, embora prejudicado por uma tendência a acidentes. Sua segunda temporada completa seria mais sólida, tanto que o levou à vitória cinco vezes e lhe rendeu o terceiro lugar no campeonato.

Desde a assinatura de seu contrato, que ocorreu pouco tempo depois, Aldeguer não escapou das críticas, não conseguindo corresponder às altas expectativas depositadas nele em 2024, apesar de ter garantido um lugar entre os cinco primeiros colocados. Com um contrato de dois anos em seu bolso (com opção de extensão com a Ducati), o jovem espanhol tem muito tempo para olhar para o futuro.

Somkiat Chantra

Idade: 27 anos

27 anos Recorde: 6º no Campeonato Mundial de Moto2 de 2023

6º no Campeonato Mundial de Moto2 de 2023 Equipe: LCR Honda

Somkiat Chantra substitui Takaaki Nakagami na LCR Honda. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sete anos mais velho que Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra conquistou sua vaga na MotoGP com muita paciência. Assim como Ai Ogura, ele participou da Asia Talent Cup, ainda que brevemente, antes de ingressar na Moto3. Sua estreia aconteceu graças a uma corrida de wild card em seu evento em casa em 2018, com um nono lugar que não passou despercebido.

Regular na Honda Team Asia, Chantra teve ótimas atuações, apesar de algumas lesões e inconsistências, perdendo completamente a temporada de 2020. Depois de terminar entre os 5 primeiros em 2021, no ano seguinte ele se tornou o primeiro tailandês a vencer um GP em uma corrida memorável em Mandalika.

Toda aquela temporada foi de clara progressão, recompensada por seu décimo lugar no campeonato, antes de mais progressos no ano seguinte, que o levaram ao sexto lugar com outra vitória em seu crédito.

Mais irregular em 2024, ele, no entanto, aproveitou sua chance ao assumir o lugar que a Idemitsu reserva para um piloto asiático na MotoGP e, portanto, substituirá Takaaki Nakagami na LCR. Ele será o primeiro a representar seu país na categoria principal.

