MotoGP - Crise da KTM: Credores reivindicam valor de R$13 bilhões

No decorrer do processo de crise da KTM AG, montadora austríca que está presente no grid da MotoGP, e de duas subsidiárias, a audiência de exame ocorreu na sexta-feira no Tribunal Regional de Ried im Innkreis (Alta Áustria). Os credores registraram reivindicações que totalizam cerca de 2,2 bilhões de euros (R$13 bilhões).

O status atual das reivindicações registradas é anunciado na audiência de verificação. O administrador da insolvência Peter Vogl apresentou seu terceiro relatório. O devedor da insolvência também deve apresentar uma declaração de todos os créditos registrados.

Eles são reconhecidos ou contestados. Com relação à KTM AG, foram registradas 3.534 reivindicações. Elas estão divididas em 2.347 solicitações de funcionários e 1.187 solicitações de outros credores.

As reivindicações contra a KTM AG totalizam 2,18 bilhões de euros. Desses, 1,66 bilhão foram reconhecidos até o momento. Na KTM Components GmbH, há 739 registros por pouco menos de 81 milhões de euros. Foram reconhecidos 48,8 milhões de euros.

Na KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, há 1.162 registros, totalizando pouco menos de 112 milhões de euros, dos quais 41,4 milhões foram reconhecidos. A Alpenländische Kreditorenverband (AKV) lista esses números em seu relatório.

A maioria das dívidas foi acumulada em vários bancos. De acordo com o relatório do administrador da insolvência, os credores financeiros representam cerca de 1,7 bilhão de euros. Devido à sua pressão, houve também uma mudança de pessoal no topo da empresa.

Na noite anterior à audiência judicial, a Pierer Mobility AG anunciou que Stefan Pierer deixaria o cargo de CEO e Gottfried Neumeister seria o novo chefe. Pierer permanecerá na diretoria como co-CEO. Também foi relatado que há vários investidores interessados.

23 investidores em potencial

Conforme relatado, o Citigroup Global Markets AG foi encarregado de encontrar novos investidores. Um total de 23 investidores em potencial está participando desse processo. Diz-se que são investidores estratégicos, por um lado, e investidores financeiros, por outro.

Karl-Heinz Götze, diretor da Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870), comentou em um comunicado à imprensa: "Do ponto de vista dos credores, faz sentido do ponto de vista econômico que os investidores entrem no mercado e que a empresa continue como uma empresa em funcionamento".

Gottfried Neumeister é o novo CEO da Pierer Mobility AG e da KTM AG Foto: KTM

"Se a empresa fosse fechada e desmembrada pelo tribunal de insolvência, os credores receberiam uma cota significativamente menor. No caso de fechamento, um número significativamente maior de empregos seria perdido, o que teria um enorme impacto negativo em toda a região".

A KTM está buscando uma cota de reestruturação de 30%, que deverá ser paga em dois anos. Na reunião de auditoria de hoje, os investidores em potencial enviaram sinais positivos em relação a essa cota de 30%.

A produção será acelerada novamente a partir de 17 de março

As linhas de produção em Mattighofen foram interrompidas em meados de dezembro. Atualmente, há planos para reiniciar a produção gradualmente a partir de 17 de março. O número de funcionários tem sido continuamente reduzido.

Todo o Grupo KTM tinha cerca de 6 mil funcionários no final de 2023. Atualmente, ainda há cerca de 4.400. 2.500 pessoas estavam empregadas na KTM AG no início do processo de insolvência. Atualmente, cerca de 2 mil vínculos empregatícios ainda estão em vigor. Não há mais demissões planejadas.

A produção em Mattighofen está paralisada desde meados de dezembro Foto: KTM

A data decisiva no processo de insolvência da KTM AG e de duas subsidiárias será 25 de fevereiro. É nessa data que os credores com seus créditos registrados e reconhecidos negociarão o plano de reestruturação proposto com uma cota de 30%.

A contribuição financeira dos potenciais investidores deve possibilitar o cumprimento dessa cota legalmente prevista. Isso significa que os credores receberão pelo menos 30% de suas reivindicações registradas, mas possivelmente mais.

