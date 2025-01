MotoGP: VR46 revela layout da moto de 2025 em Jacarta

A VR46 exibiu a pintura de suas motos da MotoGP para a temporada 2025 em um lançamento especial em Jacarta, Indonésia, neste sábado.

A equipe de propriedade de Valentino Rossi mudará para um esquema de cores amarelo fluorescente e branco, uma evolução do design que adotou pela primeira vez no ano passado.

Tanto Fabio di Giannantonio quanto o novo contratado Franco Morbidelli voaram para a Indonésia para a cerimônia de apresentação, enquanto a VR46 capitalizou a crescente popularidade da MotoGP no Sudeste Asiático.

Di Giannantonio e Morbidelli pilotarão motos Ducati de estrada no Circuito de Mandalika na próxima semana para se aclimatarem ao clima quente da região antes de participarem do teste oficial de pré-temporada na Malásia, de 5 a 7 de novembro.

O próprio Rossi estava ausente do lançamento, mas revelou detalhes da nova pintura em uma mensagem de vídeo pré-gravada.

A próxima temporada MotoGP vê a VR46 se tornar a principal equipe satélite da Ducati, com a Pramac tendo encerrado um relacionamento de 20 anos para unir forças com a Yamaha.

Como parte dos laços crescentes da VR46 com a marca Borgo Panigale, a equipe receberá a mais recente Ducati GP25 que será pilotada por di Giannantonio este ano.

A velocidade e consistência do piloto de 26 anos na temporada passada impressionaram a cúpula da Ducati, que o contratou diretamente para sua lista de pilotos e lhe concedeu uma moto com especificações de fábrica.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

Di Giannantonio, na verdade, será o único piloto além de Marc Márquez e Francesco Bagnaia a correr com o mais recente equipamento da Ducati este ano.

Seu companheiro de equipe Morbidelli, no entanto, continuará na mesma máquina GP24 que ele pilotou em uma campanha comparativamente decepcionante na Pramac em 2024.

Mas a mudança para a VR46 reúne Morbidelli com seu mentor e amigo Rossi, que escolheu o piloto de 30 anos para a vaga em sua equipe após a mudança de Marco Bezzecchi para a Aprilia.

Bezzecchi e di Giannantonio juntos impulsionaram a VR46 para o quinto lugar no campeonato de equipes no ano passado, à frente das equipes de fábrica da KTM, Yamaha e Honda.

Na classificação dos pilotos, di Giannantonio conquistou a 10ª posição, apesar de perder as duas últimas etapas do ano para passar por uma cirurgia no ombro que machucou nos treinos no Red Bull Ring.

Morbidelli terminou logo à frente de di Giannantonio em nono lugar, alcançando seu melhor resultado no campeonato desde 2020. No entanto, ele também foi classificado como o pior entre os quatro pilotos na dominante GP24.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!