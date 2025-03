Moto2: Moreira é 4º na Tailândia; González vence corrida

Manu González 'fez bonito' na Tailândia e venceu a etapa do início da temporada 2025 da Moto2. O brasileiro Diogo Moreira, que largou da 10ª colocação, fez uma boa corrida e lutou até o final pelo pódio, mas chegou em quarto lugar.

González teve um fim de semana perfeito, dominando os treinos, conquistando a pole e vencendo a corrida de domingo quase sem contestação.

Ele só teve que lidar com Vietti, que deixou para trás até cair devido a um toque de Senna Agius. Assim, o espanhol acabou vencendo Aron Canet, que voltou depois de uma largada ruim, e o próprio Agius, que superou uma penalidade de volta longa e acabou vencendo Diogo Moreira no pódio.

Em termos de condições climáticas, o calor intenso no Circuito Internacional de Chang continuou a afetar os pilotos, como já havia acontecido na Moto3, onde os pilotos reconheceram que sofreram por causa disso, com temperaturas bastante altas tanto no asfalto quanto na pista.

Na largada, Manu Gonzalez não fez uma boa largada e Celestino Vietti aproveitou para roubar a pole dele. Aron Canet também não fez a melhor das largadas e Senna Agius, Darryn Binder e Izan Guevara, ganhando seis posições, o ultrapassaram nas primeiras curvas.

No entanto, Binder e Guevara foram penalizados com um penalidade dupla de volta longa por pularem a largada. Atrás deles, Jorge Navarro caiu pela primeira vez.

Na frente, Vietti e Gonzalez começaram a pressionar, mas os dois pilotos queriam liderar, então começaram a ultrapassar um ao outro, uma tática que impossibilitou a abertura de uma lacuna. Foi o espanhol quem assumiu a liderança primeiro, ultrapassando o italiano e assumindo a liderança do grupo.

Ele, Vietti e Agius abriram uma vantagem de mais de um segundo sobre Canet e Diogo Moreira, que começaram a pressionar o piloto valenciano. Marcos Ramirez, Barry Baltus, o estreante Daniel Holgado, Jake Dixon e Alonso Lopez completaram o grupo dos dez primeiros naquele momento, com o recém-chegado à categoria intermediária fazendo um retorno notável.

Após o primeiro terço da corrida, Gonzalez elevou o nível. Com uma média de 1m35, ele estava deixando Vietti para trás, tirando um segundo dele a 13 voltas do final. A 11 voltas do final, a diferença era de um segundo e meio. Enquanto isso, Agius acumulava a mesma vantagem sobre Canet e Moreira, que estavam bem longe de seus perseguidores.

A corrida estava tranquila até aquele momento, mas, quando Agius teve a oportunidade de ultrapassar Vietti, ele tentou fazer isso de forma muito forçada e no lugar menos favorável. A abordagem foi tão ruim que ele acabou tocando o italiano e o derrubando para fora da pista, encerrando sua corrida.

Canet e Moreira se aproveitaram da situação para ultrapassar o australiano e subir ao pódio. Já em quarto, Agius recebeu uma penalidade de volta longa pelo ocorrido, o que provocou a ira de Vietti. No entanto, depois que o piloto da Oceanic cumpriu a penalidade, ele conseguiu não perder mais posições, ficando à frente de Marcos Ramirez.

Dessa forma, a corrida ficou com Gonzalez na liderança e sem adversários, com uma margem de três segundos sobre Canet, que conseguiu deixar Moreira para trás com o passar das voltas.

O resto da corrida foi uma formalidade na frente, com Canet chegando em segundo. Mas houve tensão pelo terceiro lugar. Agius alcançou Moreira, e os dois pilotos travaram um grande duelo nas últimas três voltas. No final, o australiano venceu sem maiores problemas, pois tinha um ritmo mais competitivo.

O restante da tabela de pontos foi completado por Marcos Ramirez, Barry Baltus, Jake Dixon, Daniel Holgado, Filip Salac, Alonso Lopez, Albert Arenas, Deniz Öncü, Tony Arbolino, Adrian Huertas e Mario Aji. O campeão da Moto3, David Alonso, teve um início de temporada ruim, terminando em 21º lugar.

Resultados da corrida de Moto2 2025 na Tailândia

Final de semana PERFEITO de MÁRQUEZ, DIOGO MOREIRA vai MUITO BEM e + na etapa da TAILÂNDIA da MOTOGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!