Lorenzo anuncia aposentadoria da MotoGP

O tricampeão de MotoGP Jorge Lorenzo anunciou nesta quinta-feira que irá se aposentar das pistas ao término da temporada. O espanhol, que atualmente pilota pela Honda, teve um ano problemático, marcado pela dificuldade em se adaptar à moto da fabricante japonesa e por dois fortes acidentes que afetaram sua condição física.

Pareceu o início de uma grande aventura, mas o desembarque de Jorge Lorenzo na Honda foi o passo que levou o tricampeão a se aposentar da MotoGP com apenas 32 anos. Até alguns dias atrás, o espanhol garantia que continuaria com a equipe Japonesa em 2020, mas nesta quinta-feira convocou uma coletiva de imprensa especial em Valência e anunciou sua despedida da classe rainha.

"Sempre pensei que há quatro dias significativos na vida de um piloto - o primeiro é quando é sua primeira corrida, o segundo é sua primeira vitória e depois seu primeiro campeonato mundial - nem todo mundo pode vencer o campeonato mundial, mas alguns de nós conseguimos ", disse Lorenzo. "E então há o dia em que você se aposenta".

"Como todos vocês imaginam aqui, estou aqui para anunciar que este dia chegou para mim. Esta será a minha última corrida na MotoGP e no final da corrida vou me aposentar como piloto profissional".

O começo do fim

Quando o noivado entre Lorenzo e Honda foi anunciado no ano passado, todos no paddock sonharam com o "time dos sonhos" formado por ele e Marc Marquez, mas, para Jorge, os parênteses na equipe japonesa logo se transformaram em pesadelo.

Lorenzo nunca se sentiu confortável na RC213V, devido ao motor excessivamente agressivo do equipamento. Para complicar as coisas, veio então a grave lesão vertebral na prova de Assen, que o impediu de melhorar no segundo semestre de 2019, talvez incutindo-o com o medo de voltar a se machucar. Uma situação que o levou a ganhar pontos apenas em algumas ocasiões após as férias de verão.

As dificuldades, que aparentemente se tornaram intransponíveis, o levaram a dizer que basta, encerrando seu relacionamento com a Honda com um ano de antecedência. O tricampeão ainda ouviu o conselho de Carmelo Ezpeleta, que alguns dias atrás convidou Lorenzo a pensar cuidadosamente sobre seu futuro.

Números expressivos

Neste ano a MotoGP não viu o Lorenzo "real", e hoje é a despedida de um dos pilotos que escreveu a história da categoria na última década. Os números falam por si: três títulos mundiais e mais dois na classe 250cc, com um total de 68 vitórias, 152 pódios e 69 poles em todas as categorias por onde passou.

Seu melhor período foi pilotando com a Yamaha, marca que ele guiou de 2008 a 2016, levando para casa os títulos mundiais de 2010, 2012 e 2015, além de 44 vitórias. Os três últimos chegaram pela Ducati.

Após deixar a equipe italiana, vestiu as cores daquela equipe que Jorge sonhava desde criança, a da Honda HRC, mas que, infelizmente, para ele marcou o começo do fim

Provável substituto

Johann Zarco, que está substituindo Takaaki Nakagami nas últimas corridas da temporada na LCR Honda, é apontado nos bastidores como candidato favorito para substituir o tricampeão e fazer dupla com Marc Márquez em 2020.

Carreira de Sucesso

Apesar de Lorenzo encarar momento delicado na carreira e se manter nas últimas posições do grid, sua carreira é repleta de títulos vitórias. Montamos uma galeria exclusiva de imagens de todos os campeonatos de Lorenzo nas 125cc, Moto2 e MotoGP. Confira:

Galeria Lista 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo e Youichi Ui, Derbi - Caja Madrid Derbi Racing 2 / 36 Foto de: Derbi 2003: 125cc, 12º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: 125cc, 4º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda; Dani Pedrosa 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Alex De Angelis 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 9 / 36 Foto de: Toni Börner 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha 11 / 36 Foto de: Toni Börner 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Valentino Rossi 12 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 13 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 14 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 15 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 16 / 36 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 17 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 18 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 20 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 21 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso 22 / 36 Foto de: Repsol Media 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 23 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Marc Márquez e Dani Pedrosa 24 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 25 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 26 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 27 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 28 / 36 Foto de: Bridgestone 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 29 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 31 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 32 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 33 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 36 / 36 Foto de: Srinivasa Krishnan

