Aleix Espargaró apontou Marc Márquez como “o melhor piloto da história” da MotoGP à frente de Valentino Rossi, com um argumento que tem gerado bastante polêmica nas redes sociais.

Rossi e Márquez não estão vivendo a melhor fase de suas carreiras, mas não restam dúvidas de que ambos estão entre os melhores pilotos da história da motovelocidade. Essa é, pelo menos, a opinião de Aleix Espargaró, da Aprilia.

Não gera debate que o italiano, nove vezes campeão mundial, e o espanhol, com oito títulos, estejam entre os melhores de todos. No entanto, o argumento de Aleix gerou polêmica entre os fãs da categoria rainha nas redes sociais.

Em entrevista à DAZN, o piloto da Aprilia garantiu que Márquez "é o melhor piloto da história", mais do que Rossi. "Sim. Valentino é meu ídolo desde pequeno, (Giacomo) Agostini teve mais títulos, Ángel (Nieto) também, o que você quiser, mas se você for frio e se analisar bem, os rivais que Marc Márquez teve que vencer são outro história”, disse.

“O Valentino teve o Sete (Gibernau) que no seu tempo dificultou um pouco as coisas para ele, alguns italianos, mas o Marc teve os melhores pilotos da história. Se fizermos agora uma lista dos 15 melhores pilotos da história, o Marc tinha que ganhar oito e o Valentino não."

"Para mim, Marc foi o melhor piloto da história", concluiu.

