Quartararo : "Não aceitei a proposta de primeira"

Ele está vivendo seu sonho. O sorriso de fora a fora, exibido durante todo o ano passado pela felicidade de estar na MotoGP, principal categoria do automobilismo mundial, não deve sumir de seu rosto tão cedo. O motivo é que o próximo passo de sua caminhada já o aguarda, em 2021, quando assumirá o posto de piloto titular em uma das equipes principais do grid.

Quartararo, que assim como milhares de outros, foi fotografado ao lado de Valentino Rossi no paddock quando criança, e agora é o piloto na qual a Yamaha resolveu apostar. Para a equipe, ele tem o necessário para preencher o espaço do multicampeão italiano, que considera a possibilidade de se aposentar.

Quase três anos após sua última vitória na categoria, o número 46 precisa tomar uma decisão e pediu tempo, tempo que a Yamaha não tinha. Em um mercado de transferências cada vez mais frenético, o ciclo de assinaturas para 2021 começou muito cedo para que o desempenho de uma temporada pudesse pesar na balança para a formação do grid do ano seguinte.

Agora, as equipes tomam como base o ano anterior. E, depois de convencer Maverick Viñales a ficar, a Yamaha tinha apenas um lugar em sua equipe oficial para 2021 e 2022, e não havia como não fazer de tudo para atrair o promissor jovem francês.

Por vários meses, a empresa fez de tudo para satisfazer sua promessa. Inicialmente equipado com o M1 mais fraco, sua moto recebeu modificações durante a temporada e teve a garantia de que em 2020 correria com uma moto que tivesse as mesmas especificações dos pilotos oficiais. O que faltava a ele era oferecer a vaga na equipe de fábrica.

"Desde o final de dezembro, percebi que havia um desejo real da parte deles de continuar trabalhando juntos. Eles me fizeram entender que realmente me queriam. Hoje, estão se esforçando para garantir isso", afirmou Quartararo ao jornal L'Équipe.

Mesmo tendo certeza de sua escolha, tirou um tempo para refletir. "Ainda tirei um tempo para estudar todas as ofertas que me foram feitas. Não disse sim logo de cara", disse ele. "Mas, como já havia dito, a Yamaha me passava confiança, principalmente com o fornecimento de uma moto de fábrica para 2020. E a Yamaha é uma moto que eu conheço e me sinto bem. Ser capaz de permanecer com a mesma fábrica por quatro anos, acho que é positivo. Foi a melhor decisão".

"Ser o sucessor de Rossi na Yamaha... Incrível!"

Se por um lado o acordo fechado por Quartararo com a Yamaha para 2021 e 2022 não significam necessariamente a aposentadoria de Rossi, por outro, ainda é a vaga de seu ídolo que o francês vai passar a ocupar.

"Ter uma moto de fábrica este ano e depois substituir Valentino Rossi na Yamaha... é incrível", afirma. "O certo é que isso é algo que eu nunca imaginava. Quem diria há dois anos que eu estaria passando por isso hoje? É excepcional. E depois, isso aconteceu porque Valentino está no final da carreira, todos sabem disso. Essa história não teria acontecido há dez anos".

Embora ele não saiba se sua promoção tem a benção de Rossi, Quartararo sente que o multicampeão não será hostil com ele: "Eu acho que, de qualquer forma, ele não se opôs. O poder que Valentino tem na Yamaha... Além do mais, no ano passado, ele sempre teve palavras positivas sobre mim, e os resultados que obtive em minha primeira temporada na MotoGP pesaram na decisão".

A partir de agora, é com espírito livre que o melhor novato de 2019 começará sua segunda temporada entre a elite. Ele não terá que se preocupar com decisões sobre o seu futuro e poderá dar o melhor de si em busca de sua primeira vitória e na preparação da mudança que passará nos próximos meses.

"Algo que é muito importante para mim também é que eu sei onde estarei nas próximas três temporadas. Poderei abordar a competição com grande serenidade, sem me preocupar com o meu futuro", afirmou. "Sinto que estou pronto. Especialmente depois de assinar um contrato desses! Tenho ideias claras, sei o que farei nos próximos três anos. Isso me livra da pressão", concluiu.

