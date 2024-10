Foi Francesco Bagnaia quem resumiu de forma bastante sucinta o clima geral em relação à briga pelo título da MotoGP em 2024, enquanto se preparava para sua coletiva de imprensa na tarde de sábado na Indonésia: "Esta temporada está parecendo um campeonato de erros!".

É um comentário que foi feito em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo articula exatamente o que muitos estavam pensando, depois que Jorge Martín deixou escapar pontos preciosos com sua queda enquanto liderava na primeira volta da corrida sprint da Indonésia no sábado.

Para seu crédito, longe de se sentir um pouco presunçoso por ter lucrado com o infortúnio de Martín, conquistando a quarta vitória em sprints na temporada, Bagnaia sem dúvida também sentiu um pouco de empatia, já que apenas alguns dias antes era ele quem estava tirando o cascalho do macacão depois de cair em Misano.

Esses são incidentes que vieram para tipificar o fio da meada de uma luta pelo título da MotoGP 2024 que, mesmo agora, com apenas cinco rodadas restantes, às vezes ainda parece que não está totalmente resolvida.

Isso dá a impressão de que essa é uma batalha pelo título da MotoGP que não será "vencida" em si, mais mais que o outro piloto a perdeu. Mas será que é justo criticar esse fato como sendo simplesmente um piloto que está deixando a bola cair, ou é uma medida dos limites que eles estão contornando para chegar ao topo?

Aconteça o que acontecer a partir de agora, é quase certo que o piloto que estiver perdendo a disputa pelo título deste ano - como sempre - passará as férias fazendo uma retrospectiva dos momentos em que o título foi conquistado e perdido.

A queda de Martín na sprint da Indonésia mexeu novamente na dinâmica do campeonato Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Martín e, especialmente, para Bagnaia, os pontos cruciais ficaram bem claros em 2024. Na verdade, esta não é uma análise forense de "se", "mas" e "talvez", em que a diferença entre a doce glória do título e uma derrota amarga é tão sutil quanto uma escolha incorreta de pneu aqui ou um ajuste errado de configuração ali.

Em vez disso, o que chama a atenção na batalha deste ano é como ela se transformou em uma batalha pessoal de coragem, em vez de uma batalha no sentido mais literal de uma disputa na pista.

Isso pode ser explicado, em parte, pela evolução da MotoGP em direção a um projeto mais dependente da aerodinâmica e tecnicamente avançado que, embora seja impressionante, sem dúvida mudou o equilíbrio da prioridade, que deixou de ser o input de um piloto e passou a ser a dependência da moto.

"Quando você está nesse limite, está mais propenso a um acidente. Portanto, é muito importante para o campeonato mantermos o foco."

Francesco Bagnaia

Não que o homem e a máquina sejam sempre uma relação simbiótica, como Martíin sugeriu no sábado, depois de confessar que não tinha nenhuma indicação do motivo pelo qual sua Ducati teve problemas.

"Não sinto que estava no limite", afirmou ele. "É difícil entender por que caí. Analisei o problema e tudo parece normal, portanto, se houver algo que eu precise mudar, vou analisar mais a fundo e entender para garantir que não cometerei o mesmo erro".

Bagnaia ofereceu sua própria teoria, apontando que somente as inovações e a engenharia são a razão pela qual os décimos estão sendo cortados dos recordes de volta regularmente, e isso significa que a margem de erro se tornou cada vez menor.

"Tenho uma ideia de que isso se deve ao desempenho dos pneus - eles são um enorme avanço", disse ele. "Estamos freando muito forte porque a traseira está muito levantada, então, na frente, temos mais problemas porque entramos nas curvas muito mais rápido".

Bagnaia tem suas teorias sobre o que está causando os acidentes que estão sendo fundamentais na disputa pelo título Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"O desempenho da Michelin melhorou nesta temporada é incrível, em todos os circuitos melhoramos muito o ritmo. Mas quando você está nesse limite, você está mais perto de um acidente. Portanto, é muito importante para o campeonato mantermos o foco".

Apesar de Martín e Bagnaia terem ficado quase empatados em Mandalika - 25 pontos para o primeiro e 28 para o segundo -, eles quase não se enfrentaram durante todo o fim de semana. A história foi semelhante em outros locais também, com a dupla se envolvendo em uma rivalidade que até agora evitou os cotovelos arranhados e a troca de tinta do combate na pista, sendo definida pelo piloto que infligiu menos derrotas a si mesmo.

De fato, conforme indicado pela avaliação de Bagnaia, a luta pelo título da MotoGP pode muito bem depender de qual piloto acaba se mostrando menos propenso a erros, em vez de qual piloto é mais rápido. A Indonésia foi um exemplo disso. Martín demonstrou um ritmo superior durante todo o fim de semana - inclusive durante sua investida na sprint - mas pagou o preço mais alto com seu deslize no sábado.

Na maior parte do tempo, a busca de Martín por maior consistência requer apenas um ajuste fino. Um piloto cuja inquestionável velocidade em uma moto foi por muito tempo contrabalançada por uma tendência a errar em meio a explosões, o espanhol trabalhou duro para provar que também pode ser maduro.

Depois de ver suas esperanças de título em 2023 serem destruídas por deslizes custosos - Indonésia, Austrália e Valência - durante momentos críticos, Martín limitou suas falhas gritantes a uma queda tardia na Alemanha e a um erro tático em Misano.

Dito isso, o espanhol ainda é propenso a falhas no dia da corrida - Silverstone, Mugello, Catalunha - que não ajudam a explicar como ele conseguiu manter a liderança na classificação geral em relação a Bagnaia, apesar de ter passado nove GPs e quatro meses sem vencer aos domingos.

Já Bagnaia tem uma pontuação no gráfico ostentada grandes números, embora tanto pelas razões certas quanto pelas erradas. Onze vitórias - sete em GPs, quatro sprints - contam sua própria história, mas o mesmo acontece com as seis ocasiões em que ele não conseguiu marcar nenhum ponto.

Será que a consistência nas últimas corridas pode decidir o título? Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Isso fez com que o italiano ficasse em uma situação de ioiô mesmo tendo um maior número de vitórias. A capacidade de continuar se recuperando e voltando à disputa sugere que cabe a Bagnaia - e não a Martín - moldar o futuro, seja acumulando mais resultados fortes ou permitindo que seu rival mantenha uma vantagem psicológica.

Se ainda não estávamos perto de descobrir quem reinará supremo entre Martín e Bagnaia, a rodada da Indonésia pelo menos ajudou a confirmar que agora é uma briga entre a dupla pelo segundo ano consecutivo.

O fato de serem necessários dois eventos extraordinariamente raros - um acidente com o normalmente robusto Enea Bastianini e o fim prematuro da confiável Gresini Ducati de Marc Márquez- para que isso acontecesse, talvez nós - assim como Martín e Bagnaia - devêssemos dar mais crédito ao destino frio e duro em questões de corrida.

Isso pode fazer toda a diferença.

Será que a MotoGP finalmente será presenteada com uma batalha de corrida entre Martin e Bagnaia? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

