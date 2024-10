O português Miguel Oliveira passou por uma operação bem-sucedida nesta segunda-feira para tratar da fratura sofrida após uma forte queda durante os treinos livres para o GP da Indonésia de MotoGP. Porém, o piloto não deve retornar tão cedo, desfalcando a dupla da Trackhouse por pelo menos duas provas.

Na sexta-feira em Mandalika, Oliveira sofreu um problema elétrico em sua Aprilia, que desativou o controle de tração e o fez cair de cabeça no chão. O piloto da Trackhouse acabou fraturando o punho direito no impacto da queda.

Ele precisou retornar à Portugal, abandonando o GP da Indonésia e, em casa, fez a cirurgia nesta segunda-feira (30).

"Miguel Oliveira pôde viajar para Lisboa e foi acompanhado pelo Dr. Gonçalo Morais Sarmento e sua equipe ao hospital Sant'Ana de Pare, onde uma placa foi colocada para estabilizar o osso", diz o site do piloto.

A MotoGP está atualmente em meio a um período muito intenso da temporada, com seis corridas programadas em sete finais de semana. A ausência de Oliveira já é uma certeza para Motegi neste fim de semana e, muito provavelmente, para Phillip Island, duas semanas depois. Ele poderá voltar à sua Aprilia no fim de semana seguinte, na Tailândia, dependendo da evolução da lesão.

"Miguel Oliveira terá uma convalescença cautelosa, focada no sucesso da operação, e a primeira semana consistirá em um repouso completo para avaliar e definir a estratégia mais eficaz e apropriada para permitir que ele volte à moto o mais rápido possível. Por enquanto, tudo indica que o piloto perderá as duas próximas corridas, no Japão e na Austrália".

A Trackhouse ainda não nomeou um substituto para Miguel Oliveira. Os regulamentos exigem que as equipes façam todos os esforços para encontrar outro piloto dentro de dez dias após uma lesão, o que significa que Raúl Fernández pode continuar sendo o único piloto inscrito neste fim de semana em Motegi.

Teoricamente, o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, é o substituto designado, e ele pode ser inscrito no Japão em questão de dias. O italiano já fez três largadas como wildcard este ano, mas lesionou a própria vértebra em Assen. Desde então, ele disputou outra corrida, no Red Bull Ring.

