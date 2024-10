A MotoGP virou um "campeonato de erros", como disse Francesco Bagnaia durante o GP da Indonésia? De qualquer forma, seu duelo com Jorge Martín é marcado por erros custosos de ambos os lados e, para Marc Márquez, isso pode ser explicado pela evolução técnica da categoria, com as motos atuais forçando os pilotos a atacarem o tempo todo para poderem brilhar.

Bagnaia sofreu seis acidentes em corridas este ano, nas sprints de Jerez, Barcelona e Silverstone, e nos GPs de Portimão, Aragão e Misano 2. Já Martín soma quatro, nas sprints de Mugello e Mandalika, e nos GPs em Jerez e Sachsenring, enquanto sua decisão de trocar de moto em Misano 1 também pode ser vista como uma grande oportunidade perdida de pontos.

No passado, o mínimo acidente poderia tirar um piloto da disputa pelo título, mas, de acordo com Márquez, o nível de desempenho alcançado na categoria justifica os erros repetidos dos postulantes ao título. Enquanto Bagnaia apontou para a performance excepcional permitida pelos pneus, o espanhol concordou com ele, dizendo que as corridas não oferecem mais um único segundo de descanso, o que os deixam mais suscetíveis a cometerem erros.

"Há erros porque eles são super rápidos", resumiu Márquez. "Hoje, todo mundo corre no limite. Eu me sinto rápido, mas eles ainda são mais rápidos. Quando você está andando no limite a cada volta, da primeira à última... Lembro-me de que, há apenas cinco anos, as corridas eram bem diferentes, você atacava por algumas voltas. Agora, você ataca a cada volta e todos podem ser supervelozes. Mas é mais fácil cair".

Jorge Martín lidera o campeonato, apesar dos acidentes dispendiosos Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para estar nesse nível, os pilotos precisam se destacar em todas as áreas e Márquez sente que ainda precisa evoluir, pois lhe faltam alguns elementos para competir com Bagnaia e Martín, a começar pela versão mais recente da Ducati, que ele terá no próximo ano. No entanto, ele redescobriu a alegria de disputar pelos primeiros lugares nesta temporada, depois de vários anos de sofrimento com a Honda e, acima de tudo, uma série de lesões que o fizeram duvidar de si mesmo.

"Estou me divertindo muito e isso é bom, não porque eu era lento, e agora parece que estou de volta, mas porque tive uma grande lesão e estou de volta. Como você pode ver, estou mudando minha pilotagem aos poucos, estou pilotando de forma diferente, não apenas pela moto, mas por mim também, porque entendo que agora é a maneira de tirar o máximo proveito de cada situação".

"Mas ainda não é o suficiente, então veremos se podemos continuar trabalhando nas próximas corridas, especialmente na classificação, porque na corrida, como vimos, o ritmo está lá. Não tão rápido quanto os três líderes, mas o ritmo está lá".

Marc Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez demonstrou esse ritmo quando subiu do 12º para o segundo lugar na sprint em Mandalika, uma escalada que ilustrou o quanto ele havia sofrido na classificação. No domingo, foi sua vez de perder muitos pontos, não por causa de um erro seu, mas por causa de uma falha no motor.

Em um nível pessoal, o espanhol está buscando consistência e desempenho puro em uma volta, um exercício no qual ele às vezes exagera:"Eu já disse que já alcancei meu objetivo [com as duas vitórias na Ducati]. Desde Misano ou Aragão, eu disse qual seria meu próximo objetivo, encontrar consistência nas corridas.Foiisso que fiz nessas últimas corridas. [...]".

"Estamos tentando encontrar essa consistência e o próximo passo será melhorar a classificação. Vou me concentrar nisso nas próximas corridas para fazer cada vez melhor e estar consistentemente nas duas primeiras filas. Esse será meu próximo objetivo. Vocês verão se vou conseguir!".

