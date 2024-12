A Comissão Europeia, instituição máxima da União Europeia, abrirá uma "investigação aprofundada" para determinar se a compra da MotoGP pela Liberty Media, proprietária dos direitos da Fórmula 1, viola sua estrutura antitruste.

A Comissão é um dos órgãos decisórios da UE com poder executivo e está determinada a analisar de perto a aquisição da Dorna, que detém os direitos da MotoGP, pela Liberty, corporação midiática americana.

O texto da compra, anunciado em maio, estipula que a empresa de mídia americana adquiriria uma participação de 86% na Dorna, avaliando a empresa espanhola em 4,2 bilhões de euros, ou mais de R$ 26,655 bilhões em conversão atual.

No entanto, a transação, que inicialmente deveria ocorrer antes do final de 2024, não será concluída dentro do prazo esperado devido à intervenção da UE.

Após um relatório inicial da Bloomberg na semana passada, o órgão regulador de concorrência anunciou, na quinta-feira (19), que está abrindo uma "investigação aprofundada" para esclarecer se o acordo viola a estrutura antitruste estabelecida pelo escritório chefiado por Teresa Ribera, que atua como vice-presidente da Comissão e do governo espanhol.

A suspeita gira em torno da possibilidade de que a aquisição da MotoGP possa colocar a Liberty, que já é proprietária da F1, em uma posição dominante no mercado de concessão de direitos de transmissão de corridas na Europa - o que, em última análise, levaria a um aumento nos preços ao consumidor.

"A transação levanta sérias preocupações quanto à concorrência em mercados nacionais potencialmente restritos para o licenciamento de direitos de transmissão de conteúdo de esportes motorizados no Espaço Econômico Europeu, onde a Fórmula 1 é claramente líder de mercado em todos os países europeus e a MotoGP é, na maioria das vezes, sua única concorrente", argumentou a comissão no primeiro dos dois pontos em que baseou sua decisão de não aprovar a compra imediatamente.

"A transação pode eliminar importantes restrições competitivas entre as partes em alguns mercados nacionais potencialmente mais amplos para o licenciamento de direitos de transmissão de todo o conteúdo esportivo ou possíveis segmentos desses mercados. Em particular, isso se deve ao fato de que parece que a Fórmula 1 e a MotoGP competem estreitamente", acrescentou.

Ao mesmo tempo, a comissão investigará ainda mais a influência de John Malone, que é o principal acionista da Liberty Media e da Liberty Global, e se isso poderia afastar emissoras rivais em países nos quais a Liberty opera, como Bélgica, Irlanda e Holanda.

A investigação está agora entrando em uma segunda fase, que pode durar até 90 dias úteis a partir da data de apresentação do contrato - 14 de novembro - antes de se decidir por uma ou outra direção. Portanto, o novo prazo foi estendido até 14 de maio.

O acordo entre a Liberty e a Dorna estipula que a corporação americana teria que pagar uma quantia de 126 milhões de euros ao promotor da MotoGP se retirar sua oferta.

