Após críticas de seu empresário sobre a situação crítica que atravessa a KTM, o espanhol Pedro Acosta diz estar "aliviado" depois de uma viagem à Áustria, onde se encontrou com a gerência sênior da marca.

O novato sensação da temporada 2024 da MotoGP viajou para Mattighofen, na Áustria, na terça-feira, para entender como a péssima situação financeira da KTM poderia ter consequências para seu programa na principal categoria do motociclismo mundial, agora que ele se tornou parte integrante da equipe de fábrica.

Os últimos relatórios indicam que até 800 funcionários da KTM perderão seus empregos até o final do ano, e aqueles que permanecerem a bordo terão que ficar sem seus salários de dezembro, apesar de a KTM ter prometido pagá-los em dia.

A empresa declarou falência há várias semanas e está no meio de um grande processo de reestruturação, tendo acumulado dívidas no total de 2,9 bilhões de euros (R$18,4 bilhões). Em um ambiente tão difícil, Acosta e seu agente se reuniram in loco com os responsáveis pela KTM Factory Racing, incluindo Pit Beirer, o executivo mais influente de seu programa de automobilismo.

Eles insistiram que quaisquer problemas na divisão comercial da KTM são separados do que acontece no lado esportivo, aliviando as preocupações do espanhol.

"Pedro e eu tivemos a oportunidade de viajar para a Áustria para ver pessoalmente a situação real do projeto KTM na MotoGP", disse Valera ao Motorsport.com. "Apesar da situação delicada pela qual a empresa está passando, o sentimento é positivo. Fomos informados em todos os momentos que a corrida é a essência da KTM, que eles continuarão trabalhando com o único objetivo de ganhar o título".

"Pedro está comprometido com o projeto e se sente mais aliviado e confiante após a reunião".

Antes da visita, Valera havia expressado sua preocupação com a situação na KTM e a falta de comunicação no podcast Por Orejas, da edição espanhola do Motorsport.com.

"Em maio, assinamos um contrato com um projeto vencedor, com uma empresa que estava gerando dezenas de milhões de lucro e com uma mensagem clara de que eles estavam em uma posição forte para poder lutar contra a Ducati", disse ele na época. "No entanto, hoje não é esse o caso. De repente, em seis meses, tudo mudou e nos perguntamos o que aconteceu. É algo que nos preocupa e negar o óbvio seria absurdo".

