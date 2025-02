Marc Márquez foi o mais rápido dos testes de pré-temporada da MotoGP em Buriram, que se encerraram nesta quinta-feira (13), mas afirmou que o companheiro de equipe da Ducati, Pecco Bagnaia, como o favorito para vencer o GP da Tailândia.

Márquez liderou os tempos (1m28s855) e foi o único piloto capaz de dar uma volta abaixo de 1m29s, perto do recorde da pista estabelecido no ano passado por Pecco Bagnaia com a pole (1m28s700).

Mas certamente o mais importante para o novo piloto da Ducati é que, depois de completar uma simulação de corrida curta muito rápida em Sepang, hoje ele conseguiu completar 23 voltas seguidas, a distância de uma corrida, com um bom ritmo.

Um resultado que levou o piloto espanhol a exclamar que "cumprimos todos os objetivos", em referência ao roteiro que ele estabeleceu com a Ducati neste primeiro período intertemporadas com a equipe de fábrica.

Apesar de tudo e, acima de tudo, apesar de ser o piloto mais rápido na pista, tem uma 'pulga atrás da orelha' do hexacampeão da categoria rainha.

"Eu estava mais calmo após o teste na Malásia na semana passada do que aqui. Você tem que ser forte em seus pontos fracos, não onde você é forte", explicou.

A grande jogada da Ducati é que a GP25 não nasceu bem, e os pilotos descartaram o novo motor e chassi, então toda a tropa italiana da MotoGP estará correndo com o mesmo motor, o 2024, como Davide Tardozzi explicou ao Motorsport.com.

"O equilíbrio da moto 2024 foi muito bom, mas ainda estamos trabalhando no ajuste fino da 2025", continuou Márquez.

Davide Tardozzi, gerente da equipe Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team, Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mas a Ducati tomou a decisão certa ao escolher a 2024, porque poderemos melhorar todo o resto durante a temporada", com exceção do motor, que será lacrado na primeira quinta-feira da temporada".

Embora todos os seis pilotos da Ducati estejam usando o mesmo motor, é claro que o chassi, os dispositivos de altura e o pacote aerodinâmico serão diferentes.

"Sobre a aerodinâmica, ainda não tenho certeza, porque hoje fui muito rápido com a especificação 2025", disse Marc.

Além de estabelecer o tempo mais rápido pela manhã, Marc deu 23 voltas à tarde.

"A simulação longa era um dos meus objetivos. É chato, mas fizemos o pit stop com meu irmão e isso foi uma motivação extra", disse ele.

Em sua primeira pré-temporada com a Ducati de fábrica, Marc também trocou de engenheiro de pista, e o catalão destacou o trabalho de Marco Rigamonti.

"O relacionamento com meu técnico é bom, e esta é a primeira vez que conseguimos trabalhar com ele em profundidade", disse ele, antes de observar: "Neste inverno [período intertemporadas], ele estudou muito bem meus dados do passado", disse ele.

Sobre a volta que o levou a ser o mais rápido do teste, Marc deixou claro que não estava procurando por isso: "Fiz a volta rápida no final porque a equipe me pediu", e afastou qualquer rótulo de favorito para a primeira corrida da temporada, que acontece nesse mesmo local. " Não sou o favorito para vencer aqui; Pecco é; eu sou o segundo", disse ele.

Marc Marquez, Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

