O novo piloto da equipe de fábrica da Ducati, Marc Márquez confirmou a separação com a marca de bebidas energéticas Red Bull, maior e principal patrocinador pessoal em sua carreira nos mundiais de motovelocidade, incluindo a MotoGP.

"De 2008 a 2024, uma jornada incrível cheia de desafios, vitórias e momentos inesquecíveis", escreveu o hexacampeão da categoria rainha em um post em sua conta publicado no meio da tarde desta sexta-feira.

"Obrigado, @redbull, por estar ao meu lado a cada passo do caminho e por me dar asas ao longo de minha carreira. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente", Marc deixou a porta aberta para uma futura colaboração.

Como o Motorsport.com já havia divulgado, Márquez não poderá mais associar sua imagem à da marca austríaca, pois a Ducati, na qual ele competirá pelo menos nas próximas duas temporadas, tem um acordo com a concorrente direta dos energéticos, a Monster.

Pouco antes do Natal, em um programa na televisão Servus, de propriedade da Red Bull, o popular 'Sport Talk from Hangar 7', que é filmado no museu de aviação da fabricante em Salzburgo, Marc já encenava uma espécie de despedida, que é entendida como uma 'pausa' até que as condições permitam retomar o relacionamento.

"Este é meu último evento. A Ducati agora tem outro patrocinador, então não podemos continuar", disse Márquez no show, onde dividiu o sofá de convidados com Max Verstapen, piloto de F1 da equipe austríaca.

"Por respeito à Red Bull, não terei um patrocinador pessoal. Quero agradecer à família Red Bull e espero que continuemos amigos", acrescentou Marc.

O motivo pelo qual Márquez deve se separar da Red Bull é que tanto sua moto quanto seu macacão da Ducati para a próxima temporada terão o logotipo da Monster. A marca americana tentou patrocinar o piloto espanhol, uma oferta que, por enquanto, Marc não contemplou.

Isso leva a pensar que a ideia de Márquez seria colocar seu relacionamento com a Red Bull em espera enquanto ele estiver na equipe oficial da Ducati e a Monster for a patrocinadora, um patrocínio que termina no final de 2025, embora ambas as partes já tenham iniciado conversas para estendê-lo.

Nos eventos da equipe, Márquez será obrigado a usar roupas com os patrocinadores da Ducati, enquanto em seus eventos particulares ele poderá usar um de seus próprios patrocinadores, mas nunca aqueles que conflitam com a Ducati.

O contrato entre Marc e a fabricante de Bolonha, embora tenha sido assinado no verão passado, não entrará em vigor até 1º de janeiro de 2025, portanto Marc aproveitou os últimos dias do ano para continuar usando as cores do icônico fabricante de bebidas energéticas.

Márquez é piloto da Red Bull desde 2008, ano em que chegou ao Campeonato Mundial de 125cc, até 2024, 16 temporadas no total.

O apoio do fabricante austríaco tem sido fundamental, não apenas porque o acompanhou durante toda a sua carreira na MotoGP e mais da metade de sua vida (ele completa 32 anos em fevereiro), mas porque os serviços médicos e de reabilitação da Red Bull sempre foram um apoio nos momentos mais difíceis e difíceis como resultado de lesões.

Portanto, é provável que essa seja uma separação quase tão difícil quanto a que ele enfrentou em 2023, quando decidiu deixar a Honda e sua equipe técnica para competir em uma moto Ducati.

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!