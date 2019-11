Ex-chefe de Rossi: "Talvez ele esteja na MotoGP há tempo demais"

Ex-chefe de equipe de Valentino Rossi na MotoGP, Jeremy Burgess disse que o heptacampeão "talvez esteja na categoria há tempo demais". O veterano engenheiro australiano esteve ao lado de Rossi em todos os sete títulos conquistados pelo italiano. Os dois trabalharam lado a lado entre 2000 e 2013.

Em 2014, Rossi tomou a decisão de substituir Burgess por Silvano Galbusera - que, por sua vez, será substituído no final desta temporada.

O piloto de 40 anos está enfrentando uma temporada difícil na Yamaha, depois de ter caído para o sétimo lugar na classificação - atrás do companheiro de equipe Maverick Viñales e do estreante Fabio Quartararo, piloto da equipe satélite da Yamaha.

Burgess disse ao site oficial do GP da Austrália que a má forma de Rossi em treinos classificatórios é uma preocupação a parte. Neste ano, Rossi começou apenas duas vezes na primeira fila e larga em média entre a oitava e nona posições, comparado à médias aproximadas de quinto posto de Viñales e quarto de Quartararo.

"Talvez ele esteja se demorando [na MotoGP] um pouco demais", disse Burgess. “O mais preocupante e o mais triste para mim é que ele está terminando as corridas na posição que larga”.

"Não costumávamos nos preocupar se ele se classificasse em décimo há alguns anos. Sabíamos que ele conseguiria avançar quatro ou cinco posições e que estaria no pódio ou pelo menos lutando para chegar lá. Quem sabe se esse é um passo ladeira abaixo ou não?"

No Japão, Rossi teve seu primeiro abandono desde a prova na Holanda, ao cair na curva 1 logo no início da prova.

"É difícil porque, depois de algumas corridas razoavelmente boas, enfrentamos alguns problemas nas últimas provas", refletiu Rossi, que não vai ao pódio desde a etapa de Austin, em abril.

"Infelizmente cometi um erro em Motegi. Gostaríamos de ser mais rápidos para lutar por melhores posições. Foi uma corrida difícil, porque meu ritmo não era bom", assumiu o heptacampeão.

“Poderia ter tido potencial para lutar com Alex Rins e Cal Crutchlow [pela quinta posição], mas no começo eu já estava atrás no grid e perdi algumas posições logo na primeira volta. Então não era tão fácil voltar à briga"

Rossi não faz parte do futuro da Yamaha

O chefe da equipe Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis, disse recentemente que não vê o heptacampeão como parte do futuro do time, apesar de admitir que Rossi pode ficar mais alguns anos com a fabricante antes de se aposentar. Dos sete títulos do italiano, quatro foram conquistados com a marca japonesa. Relembre a carreira dele na MotoGP:

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 36 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 36 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 36 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 36 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 36 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 36 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 36 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 6º no mundial (em andamento) 36 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

