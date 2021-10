MotoGP e Fórmula 1 já têm calendários provisórios para 2022. A FIM e a FIA publicaram a primeira versão de ambas, que não estará longe de ser a final. Os dois campeonatos aumentaram o número de GPs e estabelecem um novo recorde, com 21 para motos e 23 para os carros.

A temporada da MotoGP será desta vez a primeira a começar e também a terminar. Ela terá início no dia 6 de março, no Catar, e fechará exatamente oito meses depois, no dia 6 de novembro, em Valência. A Dorna projetou um calendário bastante equilibrado no qual haverá quatro etapas em dois fins de semana seguidos, e não mais duas semanas de folga entre qualquer evento, exceto as férias entre julho e agosto.

Já a F1 terá início no dia 20 de março no Bahrein e terminará no dia 20 de novembro em Abu Dhabi. Ao longo do caminho, haverá seis rodadas duplas consecutivas e duas triplas seguidas. Na verdade, entre o último fim de semana de agosto e 9 de novembro, haverá seis corridas em sete semanas.

Embora neste momento não se conheçam os horários das corridas, o que já é certo é que o MotoGP e F1 vão coincidir em 10 fins de semana em 2022 - um menos do que em 2021. Em quatro deles, elas estarão na mesma faixa de horário, metade,e m comparação a este ano.

Saiba quando F1 e MotoGP estarão com eventos no mesmo fim de semana

Etapa MotoGP F1 20 de março Indonésia Bahrein 10 de abril EUA Austrália 24 de abril Portugal Emilia-Romagna 29 de maio Itália Mônaco 19 de junho Alemanha Canadá 10 de julho Finlândia Áustria 4 de setembro San Marino Holanda 25 de setembro Japão Rússia 2 de outubro Tailândia Singapura 23 de outubro Malásia EUA

F1: Entenda como CALENDÁRIO de 2022 se tornou o mais INSANO e DESAFIADOR para equipes e pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?