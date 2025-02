Após o shakedown da semana passada, a MotoGP volta ao circuito de Sepang, na Malásia, entre os dias 05 e 07 de fevereiro para a primeira sessão oficial de testes de pré-temporada em 2025.

Diferentemente do shakedown, todos os pilotos titulares e os de testes das montadoras podem participar das sessões, enquanto na semana passada a ação de pista ficou restrita aos testadores, os três novatos do ano (Ai Ogura, Fermín Aldeguer e Somkiat Chantra) e os titulares de Honda e Yamaha, devido ao sistema de concessões.

Assim, o teste desta semana marca a primeira oportunidade para que todas as equipes se reúnam e avaliem suas motos umas contra as outras antes do início da temporada 2025 da MotoGP no fim do mês.

O teste será realizado das 10h às 18h, horário local (das 23h às 07h no horário de Brasília) de quarta (05) a sexta-feira (07), totalizando 24 horas de pista liberada. A sessão de Sepang será seguida por mais dois dias de pré-temporada em Buriram, sede da abertura do campeonato 2025, na Tailândia, entre os dias 12 e 13 de fevereiro.

Programação do teste de Sepang da MotoGP

O teste de Sepang da MotoGP será realizado de 5 a 7 de fevereiro

5 de fevereiro de 2025 (quarta-feira): 10h às 18h, horário local / das 23h (terça) às 07h horário de Brasília

6 de fevereiro de 2025 (quinta-feira): 10h-18h, horário local / das 23h (quarta) às 07h horário de Brasília

7 de fevereiro de 2025 (sexta-feira): 10h-18h, horário local / das 23h (quinta) às 07h horário de Brasília

Quem competirá no teste de Sepang da MotoGP?

Ao contrário do shakedown, o teste de Sepang será aberto a todos os pilotos das cinco fabricantes. Com isso, Marc Márquez fará sua primeira saída oficial como piloto da Ducati, o atual campeão Jorge Martín correrá pela Aprilia e Pedro Acosta estará na equipe oficial da KTM.

A Honda, que optou por não colocar Joan Mir, Luca Marini e Johann Zarco no shakedown, mesmo tendo a permissão para isso, contará com a sua formação completa.

Equipe Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP25 Marc Márquez Pecco Bagnaia Michele Pirro (Testador) Aprilia RS-GP 2025 Jorge Martín Marco Bezzecchi Lorenzo Savadori (Testador) KTM RC16 2025 Pedro Acosta Brad Binder Dani Pedrosa (Testador) Pol Espargaró (Testador) Tech3 RC16 2025 Maverick Viñales Enea Bastianini Yamaha M1 2025 Fabio Quartararo Alex Rins Augusto Fernández (Testador) Andrea Dovizioso (Testador) Pramac Racing M1 2025 Miguel Oliveira Jack Miller Honda RC213V Joan Mir Luca Marini Takaaki Nakagami (Testador) Equipe VR46 Desmosedici GP25 / GP24 Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Gresini Desmosedici GP24 Alex Márquez Fermín Aldeguer Trackhouse RS-GP 2025 Raúl Fernández Ai Ogura Equipe LCR RC213V 2025 Johann Zarco Somkiat Chantra

Como acompanhar o teste de Sepang da MotoGP?

Enquanto o teste de fim de temporada de novembro em Barcelona foi transmitido ao vivo, o teste de Sepang não estará disponível para assistir na TV ou on-line. A equipe da MotoGP não está filmando o teste.

No entanto, a categoria oferecerá um serviço de cronometragem ao vivo que será disponibilizado em seu site por uma determinada taxa.

O Motorsport.com também estará no local em Sepang para trazer atualizações ao vivo, relatos e reações diretamente do paddock.

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!