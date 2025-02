MotoGP: Quais os números dos pilotos e o motivo de cada escolha

Os números dos pilotos da MotoGP fazem parte de suas marcas pessoais, transformando-se em uma verdadeira identidade. Pensando nisso, o Motorsport.com separou quais serão os números estampados nas motos de 2025 e a razão por trás disso.

Os números de cada piloto da MotoGP em 2025

Número (Número) Piloto Equipe 1 Jorge Martin Aprilia 5 Johann Zarco LCR 10 Luca Marini Honda 12 Maverick Viñales Gas-Gas Tech3 20 Fabio Quartararo Yamaha 21 Franco Morbidelli VR46 23 Enea Bastianini Gas-Gas Tech3 25 Raul Fernandez Rastreador 33 Brad Binder KTM 35 Somkiat Chantra LCR 36 Joan Mir Suzuki 37 Pedro Acosta KTM 42 Álex Rins Yamaha 43 Jack Miller Pramac 49 Fabio Di Giannantonio VR46 54 Fermin Aldeguer Gresini 63 Pecco Bagnaia Ducati 72 Marco Bezzecchi Aprilia 73 Alex Marquez Gresini 79 Ai Ogura Trackhouse 88 Miguel Oliveira Pramac 93 Marc Marquez Honda

Razão por trás dos números

Jorge Martín usa o número 1 como atual campeão mundial pelo título que conquistou em 2024. Seu número era o 89, que ele decidiu escolher quando se viu incapaz de escolher o 88, que Oliveira havia escolhido antes dele.

como atual campeão mundial pelo título que conquistou em 2024. Seu número era o 89, que ele decidiu escolher quando se viu incapaz de escolher o 88, que Oliveira havia escolhido antes dele. Johann Zarco usa o 5 em homenagem a seu ex-técnico, Laurent Fellon, que o usava quando ele era piloto na década de 1980. Zarco chegou ao Campeonato Mundial com a 14 porque o 5 estava ocupado, mas quando ficou livre, ele decidiu fazer a troca.

em homenagem a seu ex-técnico, Laurent Fellon, que o usava quando ele era piloto na década de 1980. Zarco chegou ao Campeonato Mundial com a 14 porque o 5 estava ocupado, mas quando ficou livre, ele decidiu fazer a troca. Luca Marini usa o número 10 porque nasceu em 10 de agosto (97). O irmão de Valentino Rossi usava o número 97 de seu ano em seus primeiros dias, mas na Moto2 esse número foi usado por Xavi Vierge e ele teve de escolher outro.

porque nasceu em 10 de agosto (97). O irmão de Valentino Rossi usava o número 97 de seu ano em seus primeiros dias, mas na Moto2 esse número foi usado por Xavi Vierge e ele teve de escolher outro. Maverick Viñales usa o número 12 porque o usava quando era criança e isso lhe trouxe sorte (na verdade, ele venceu Márquez com ele). Viñales usava o 25 na Moto3, mudou para o 40 na Moto2 e voltou a usar o 25 na MotoGP antes de mudar para o 12 em 2019.

porque o usava quando era criança e isso lhe trouxe sorte (na verdade, ele venceu Márquez com ele). Viñales usava o 25 na Moto3, mudou para o 40 na Moto2 e voltou a usar o 25 na MotoGP antes de mudar para o 12 em 2019. Fabio Quartararo usa o número 20 simplesmente porque é o dia em que ele nasceu (20-04-99).

simplesmente porque é o dia em que ele nasceu (20-04-99). Franco Morbidelli queria correr com o número 12, mas ele chegou ao Campeonato Mundial e o número foi retirado, então ele voltou atrás para manter o número 21 , que usa na MotoGP.

, que usa na MotoGP. Enea Bastianini usa o número 23 porque era o mais próximo de seu número favorito, o 33 usado por Brad Binder quando a Fera chegou à MotoGP.

porque era o mais próximo de seu número favorito, o 33 usado por Brad Binder quando a Fera chegou à MotoGP. Raul Fernandez usa o número 25 na MotoGP porque é o número que a Dorna lhe deu. Seu número da sorte é o 3 e ele queria usar o 23, mas não conseguiu e agora segue com o 25.

na MotoGP porque é o número que a Dorna lhe deu. Seu número da sorte é o 3 e ele queria usar o 23, mas não conseguiu e agora segue com o 25. Brad Binder usa o número 33 porque se parece com suas iniciais (BB) e porque não pôde escolher seu número favorito, o 41, que foi usado por Aleix Espargaró quando ele chegou ao Campeonato Mundial.

porque se parece com suas iniciais (BB) e porque não pôde escolher seu número favorito, o 41, que foi usado por Aleix Espargaró quando ele chegou ao Campeonato Mundial. Somkiat Chantra usa o número 35 na MotoGP porque já o usava desde seus dias no CEV, e depois na Moto3 e Moto2. Ele também comemora o fato de que a soma de 3 e 5 dá 8, um número que em seu país, a Tailândia, significa esperança e luta.

na MotoGP porque já o usava desde seus dias no CEV, e depois na Moto3 e Moto2. Ele também comemora o fato de que a soma de 3 e 5 dá 8, um número que em seu país, a Tailândia, significa esperança e luta. Joan Mir usa onúmero 36 na MotoGP porque foi o número usado por seu primo Joan Perelló no Campeonato Mundial de 125cc e 250cc.

na MotoGP porque foi o número usado por seu primo no Campeonato Mundial de 125cc e 250cc. Pedro Acosta não pôde estrear na MotoGP com o 37 porque era usado por seu companheiro de equipe Augusto Fernandez, então ele escolheu o 31. Para 2025, ele voltou ao número 37 e, nas categorias juniores, também usou o 34 e o 51.

e, nas categorias juniores, também usou o 34 e o 51. Álex Rinsusa o número 42 porque, quando chegou ao Campeonato Mundial, usava o número 24, mas estava ocupado e ele o trocou. Em 2016, por motivos comerciais, ele usou o número 40.

porque, quando chegou ao Campeonato Mundial, usava o número 24, mas estava ocupado e ele o trocou. Em 2016, por motivos comerciais, ele usou o número 40. Jack Millertem o número 43 porque venceu o IDM em 125cc em 2011. Esse número foi tirado quando o Campeonato Mundial chegou, e na Moto3 ele escolheu o número 8, que Héctor Barberá tinha quando Miller subiu para a MotoGP, quando Miller voltou ao 43. No motocross, quando criança, Miller recebeu o número 543, mas no sprint e na MotoGP, apenas números de dois dígitos podem ser usados.

porque venceu o IDM em 125cc em 2011. Esse número foi tirado quando o Campeonato Mundial chegou, e na Moto3 ele escolheu o número 8, que Héctor Barberá tinha quando Miller subiu para a MotoGP, quando Miller voltou ao 43. No motocross, quando criança, Miller recebeu o número 543, mas no sprint e na MotoGP, apenas números de dois dígitos podem ser usados. Fermín Aldeguer usa o número 54 porque ele nasceu no dia 5 de abril (2005), ou seja, ele nasceu no dia 5 do dia 4.

Pecco Bagnaia retorna ao número 63 em 2025 depois de perder o número 1 do campeonato que usava em 2024. Seu número original na Moto3 era 21, mas na Moto2 o número estava ocupado e ele o multiplicou por dois, usando 42. Na MotoGP, nenhum dos dois estava ocupado e ele usou o 63.

em 2025 depois de perder o número 1 do campeonato que usava em 2024. Seu número original na Moto3 era 21, mas na Moto2 o número estava ocupado e ele o multiplicou por dois, usando 42. Na MotoGP, nenhum dos dois estava ocupado e ele usou o 63. Alex Márquez usa o número 73 na MotoGP porque é seu ano de nascimento (96) menos seu aniversário (23). No FIM CEV, Márquez usava seu número favorito, 23, mas no Campeonato Mundial era o número de Antonelli e ele mudou para o 12, com o qual conquistou o título da Moto3. Na Moto2, ele encontrou o número ocupado novamente por Luthi, enquanto o 23 era de Schrotter, então ele escolheu o 73.

na MotoGP porque é seu ano de nascimento (96) menos seu aniversário (23). No FIM CEV, Márquez usava seu número favorito, 23, mas no Campeonato Mundial era o número de Antonelli e ele mudou para o 12, com o qual conquistou o título da Moto3. Na Moto2, ele encontrou o número ocupado novamente por Luthi, enquanto o 23 era de Schrotter, então ele escolheu o 73. Ai Ogura usou o número 79 durante anos e também na MotoGP. Ele revelou que, quando criança, gostava de colocar o número 7 em sua moto, recebeu o número 9 na Asia Talent Cup e, então, simplesmente juntou os dois e passou a usar o número 79.

durante anos e também na MotoGP. Ele revelou que, quando criança, gostava de colocar o número 7 em sua moto, recebeu o número 9 na Asia Talent Cup e, então, simplesmente juntou os dois e passou a usar o número 79. Miguel Oliveira acabou com o número 88 depois de ter usado o 41 quando criança e, em uma corrida, não tinha o número 1 e transformou seu número 41 em 44. Mas esse número, que ele usou até a MotoGP, foi usado na categoria rainha por Pol Espargaró, então Oliveira dobrou seu 44.

depois de ter usado o 41 quando criança e, em uma corrida, não tinha o número 1 e transformou seu número 41 em 44. Mas esse número, que ele usou até a MotoGP, foi usado na categoria rainha por Pol Espargaró, então Oliveira dobrou seu 44. Marc Márquez tornou o número 93 famoso e, para descobrir o motivo, é preciso ser simples: é o ano de nascimento do multicampeão, que veio ao mundo em 1993 e escolheu esse número desde seus primeiros passos nas corridas.

Quais números não podem ser escolhidos na MotoGP e por quê?

Os regulamentos da MotoGP permitem que sejam usados apenas números de um e dois dígitos, portanto, eles devem variar de 1 (para o campeão, se ele optar por usá-lo) a 99. Portanto, Miller, mesmo que quisesse, não poderia usar o 543. Os números são escolhidos pelos pilotos e não são definidos, como no passado, pela classificação do campeonato do ano anterior.

No entanto, seis números, que foram aposentados em homenagens aos pilotos, não podem ser escolhidos. Eles são 34, de Kevin Schwantz, 46 para Valentino Rossi e 65 para Loris Capirossi em qualquer classe, e na MotoGP 74, 58 e 69 para os falecidos Daijiro Katoh, Marco Simoncelli e Nicky Hayden.

É permitido mudar seu número de corrida de um ano para o outro, como Pedro Acosta fez em 2025, desde que você escolha um número que ainda não esteja ocupado. Ao contrário da Fórmula 1, onde o número de um piloto é respeitado até dois anos depois de deixar o grid, na MotoGP um número já está livre na temporada seguinte à que foi usado.

