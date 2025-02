MotoGP - Acosta: Foi uma pausa para me "profissionalizar"

Pedro Acosta já terminou a temporada de 2024 fisicamente forte, mas ele começará a nova temporada com um corpo ainda maior e melhor para poder dominar a moto da MotoGP, uma máquina que exige cada vez mais força do piloto.

"Quando fui ao centro de alto desempenho da Red Bull em janeiro, foi uma das poucas vezes em que saí de lá feliz".

'Estou com boa aparência, acho que me profissionalizei um pouco também, pequenos detalhes aqui e ali, o que eu quero é não deixar pequenos detalhes em meus bolsos, não conseguir isso porque falhei naquilo".

'Acho que foi um inverno em que me profissionalizei um pouco em tudo, não apenas em pilotar a moto", explicou o piloto de Murcia, que trabalhou com um preparador físico nesta pausa intertemporadas.

"Mudei de preparador físico antes do final do ano passado, com o pessoal da UCAM (Universidade de Murcia), que me ajudou muito. Agora estou treinando com Pedro Alcaraz, não o jogador de tênis, para me tornar um pouco mais profissional em tudo isso e para ter um motivo".

"Eu costumava treinar, treinar e treinar muito e talvez neste inverno, se somarmos todas as horas, eu não tenha trabalhado tanto quanto no ano passado, mas fizemos isso com um senso de propósito".

"Diminuí muito meu índice [corporal] de gordura, estou mais forte agora, embora pareça menor, talvez tenha sido muito bom. Digo a vocês que este ano foi a primeira vez que fiquei feliz em deixar o centro de alto desempenho da Red Bull", onde são testadas as condições físicas dos atletas.

"Em termos de força, eu estava bem, por causa da minha idade, é mais fácil para mim melhorar nessa área".

"Eu estava procurando um pouco mais de cardio, não me cansava nas corridas, ando de bicicleta todos os dias e os movimentos são muito internalizados. Mas eu queria que minha cabeça ficasse um pouco mais calma".

Além da evolução física, Acosta também trabalhou para mudar alguns aspectos de sua pilotagem:

"Não estou dizendo que tínhamos um estilo de pilotagem ruim, mas talvez no ano passado tenhamos nos concentrado demais na frenagem, no uso da parte dianteira. Chega um momento em que a roda tem um limite, não há mais".

"O problema é que, no ano passado, Jack Miller, Brad Binder e eu estávamos muito concentrados em seguir o mesmo caminho. Nos finais de semana que deram certo, como na Indonésia, no Japão ou nos Estados Unidos, para dar um exemplo, champanhe e flores, e nos finais de semana que não deram certo, como aqui em Sepang, sofremos como cães".

"Temos de encarar isso com mais calma. Você vê como os pilotos líderes fazem os tempos de volta e usam a roda traseira, então também caímos muito, a borracha tem um limite. Temos que tentar ser mais suaves sem esquecer nossos pontos fortes".

Algumas mudanças que Acosta poderá começar a entender se são aceitáveis com a KTM "a partir de amanhã", quando ele subir na RC16 e começar a pilotar no teste oficial de pré-temporada.

"Neste inverno [verão no Brasil], eu me concentrei muito em me colocar no estado de espírito certo. Foi um pouco como a mudança que fiz do primeiro para o segundo ano na Moto2, concentrando-me em não me estressar por querer fazer o que é fácil para mim, como frear tarde sem ir muito longe".

"Mas então eu coloco pressão em mim mesmo para ser rápido na reta e não preciso me estressar. Pensei muito sobre isso e acho que, ao mexer nas configurações da moto, algo que planejei para esse teste, também podemos melhorar essa situação", disse o espanhol.

