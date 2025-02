A cultura japonesa é marcada pela tradição, e isso é perfeitamente palpável na MotoGP, onde a Yamaha e a Honda resistiram o máximo que puderam antes de se renderem às evidências mais cruéis e concluírem que seus métodos, infalíveis até pouco mais de cinco anos atrás, se tornaram completamente obsoletos.

Nenhuma delas conseguiu registrar um único pódio na última temporada, uma estatística que confirma o buraco em que se meteram e do qual tentarão sair a partir de quarta-feira, quando os primeiros testes de pré-temporada de 2025 começarem em Sepang.

No shakedown anterior, que serviu como contato inicial e terminou no domingo, Fabio Quartararo foi o mais rápido de todos, seguido por Jack Miller (Pramac), em um bom começo para a empresa, enquanto aguardava a chegada dos favoritos nesta semana, com Marc Márquez e Francesco Bagnaia no comando.

Na Malásia, a Yamaha terá mais uma vez quatro motos na pista - além das correspondentes aos pilotos de teste - algo que fez muita falta nas duas últimas temporadas, depois de deixar sua equipe satélite morrer devido à falta de confiança em poder cobrar a taxa do acordo.

Isso é muito significativo porque reflete perfeitamente a mentalidade dos executivos da Yamaha, que viam o acordo com as equipes independentes principalmente como uma fonte de renda, ou seja, como outra via de negócios.

Por si só, essa abordagem não explica a situação calamitosa em que a Yamaha se encontra em nível esportivo. Mas ninguém tem dúvidas de que se livrar de duas motos das quatro que tinha até 2022 não jogou a seu favor. Muito pelo contrário, em um estágio em que a M1 perdeu sua identidade e seus pontos fortes - agilidade e tração.

Reunir metade dos dados como antes e como a concorrência implica em desacelerar muito o desenvolvimento e a possibilidade de resolver os problemas que surgem, que nas últimas datas não eram exatamente poucos. Isso, combinado com o período de carência que deve ser dado a Max Bartolini, o diretor técnico recrutado há um ano da Ducati, antes de julgar seus novos protocolos de trabalho, explica por que Quartararo e Alex Rins estiveram perto da parte inferior da tabela de tempos durante a maior parte de 2024.

Para sair dessa zona, a Yamaha concluiu que era essencial buscar aliados, e é aí que entra o novo acordo com a Pramac como sua nova equipe de apoio. O relacionamento com a formação de Paolo Campinoti não terá absolutamente nada a ver com as equipes satélites anteriores. Nem com a RNF (2022), nem com a Sepang Racing Team (2019 e 2020) e muito menos com a Tech3, sua parceira prioritária por quase duas décadas.

Se a Yamaha entendesse bem como a Ducati se reposicionou como referência, trataria a Pramac exatamente como a marca de Borgo Panigale fez recentemente, o que até permitiu que Jorge Martín prevalecesse sobre Bagnaia na luta pelo último campeonato mundial, apesar de não pilotar para a equipe de fábrica.

"Entendemos que o jogo mudou nos últimos anos e que precisávamos de mais motos e pilotos oficiais. Queremos trabalhar juntos, como uma equipe, para trazer a Yamaha de volta para onde ela merece estar", disse Paolo Pavesio, sucessor de Lin Jarvis à frente da divisão de corridas da Yamaha, na apresentação no mês passado.

"No grid, haverá quatro motos de fábrica, completamente iguais. Trata-se de ser parte da família, não apenas um cliente. Nos últimos anos, fizemos um ótimo trabalho [com a Ducati] e temos certeza de que podemos trazer coisas interessantes", acrescentou Campinoti.

As restrições pelas quais os ex-colegas passaram devem ter desaparecido, o que Herve Poncharal relembra em uma conversa com o Motorsport.com. Poncharal, como proprietário da Tech3, esteve ligado à Yamaha durante 18 anos, nos quais conquistou 31 pódios, antes de se juntar à KTM com vista a 2019, precisamente por causa dessa falta de afeto e apoio, especialmente em questões técnicas.

"Naquela época, a Yamaha não considerava que nenhuma equipe satélite pudesse contribuir com algo em termos de desenvolvimento. Nossas motos eram pretas, devido ao patrocínio da Monster, mas se você riscasse o preto, aparecia o azul das motos oficiais do ano anterior. Às vezes, até encontrávamos as iniciais VR, de Valentino Rossi, em alguns componentes", diz o francês.

"Lembro que Dovi [Andrea Dovizioso] sempre me pressionava para pedir peças para melhorar o desempenho, mas depois eles me disseram que nosso acordo era simplesmente para preencher o grid, para nos dar uma mão e promover a MotoGP. Quando conversei com eles, tive a sensação de ser um incômodo, um fardo", lembra Poncharal.

Pol Espargaro fez sua estreia na MotoGP como piloto oficial da Yamaha, vestindo as cores da Tech3. Em uma entrevista ao Motorsport.com após os testes de pré-temporada de 2016, ele foi muito claro ao exigir uma ajuda que nunca veio.

"A Yamaha me fez muitas promessas que depois não cumpriu. Na última temporada (2015), podíamos usar até cinco motores e usamos apenas três. Eles não nos deram a mudança 'perfeita' [...]. Às vezes, eu preferiria ganhar menos dinheiro e receber um material melhor", denunciou o atual piloto de testes da KTM.

Assim que a aliança com a Tech3 foi concluída, a Petronas apareceu (2019), usando seu talão de cheques para obter a especificação mais recente da M1 antes de sair três anos depois. O diretor da Sepang Racing Team, Razlan Razali, manteve a configuração da melhor forma possível, mas a Yamaha detectou muita instabilidade e risco em suas coleções para as motos, e optou por não renovar o contrato e ficar sem um satélite.

"Naquele momento, eles perceberam o erro. Eu sonhava em ter as M1s do ano atual, mas com o pensamento que eles tinham na época era impossível. Foi por isso que saímos", acrescenta Poncharal, que confessa estar convencido de que o capítulo que a Pramac escreverá será para melhor.

"Os japoneses são muito competitivos porque têm muita história e métodos. Agora, a conexão entre o Japão e a Europa será muito forte e, com certeza, eles vão subir".

Gino Borsoi, chefe de equipe da Pramac, será o responsável por transmitir à empresa japonesa as necessidades de sua tropa, especialmente as de Miller e Miguel Oliveira. Para isso, ele já foi a Iwata, antes do final da última temporada, onde teve uma impressão muito boa.

O italiano, encarregado de encontrar o local onde a Pramac se estabelecerá a partir de agora - nos arredores de Bolonha e a cerca de 200 quilômetros de Gerno di Lesmo, onde fica a sede da Yamaha Racing - está convencido do compromisso da gigante japonesa. Nesse sentido, ele confia muito no efeito Bartolini e no que vem depois de sua chegada à liderança técnica.

"Max deu a eles uma visão mais completa. Com nossa experiência e a de Bartolini, tentaremos exportar essa forma de trabalhar da Ducati para a Yamaha. Não há necessidade de inventar nada, basta copiar o que funciona e pronto".

"Se aplicarmos esse método, o tempo necessário para colocar uma motocicleta em seu lugar será reduzido. Max vem da melhor escola do paddock", enfatiza Borsoi, um dos protagonistas da apresentação do projeto de MotoGP da Yamaha para 2025.

O fato de ambos os membros da equipe de fábrica e os da Pramac dividirem o palco é o melhor dos sinais. Agora, só é preciso que esse palco não seja apenas isso.

