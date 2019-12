Hamilton e Rossi se preparam para troca de assentos em Valência

Depois de vários anos tentando encontrar uma data para Lewis Hamilton e Valentino Rossi trocarem de assentos, a iniciativa promovida pela marca de bebidas energéticas Monster acontecerá na segunda-feira, 9 de dezembro, em Valência.

Rossi se disse empolgado com a oportunidade: “Mal posso esperar para estar ao volante de um F1. Acho que será uma experiência muito boa. Espero que tenhamos sorte com o clima, porque em 9 de dezembro em Valência tudo pode acontecer. Eu realmente quero, vai ser muito bonito”, disse.

Conforme programado, Rossi foi à sede da Mercedes em Brackley (Reino Unido) nesta quinta-feira para fazer testes de assento.

O piloto da moto #46 postou uma foto em sua conta do Instagram em que aparece dentro do cockpit da Mercedes ajustando sua posição de direção.

"Acho que Lewis Hamilton e eu vamos nos divertir muito em breve", escreveu ele.

O piloto da Yamaha retornará a um carro de Fórmula 1 depois que um programa de testes com a Ferrari realizado no início dos anos 2000 e até a passagem das duas para as quatro rodas foi considerada na época.

Para Hamilton, será sua estreia em uma moto da MotoGP. O britânico é apaixonado por motocicletas e estava até testando as Yamaha de Superbike no circuito de Jerez em dezembro do ano passado, com uma queda no currículo.

Embora não esteja prevista chuva para esse dia, as baixas temperaturas dificultarão as tarefas de cada um, especialmente para Hamilton, pois será difícil para os pneus aquecerem e funcionarem corretamente.

