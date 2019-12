O chefe de equipe da Yamaha na MotoGP, Lin jarvis, afirmou que gostaria de continuar contando com os serviços de Maverick Viñales "para 2021 e além", destacando o fato de o espanhol ter sido o único piloto da marca a ganhar corridas na temporada, enquanto Valentino Rossi passou o ano em branco.

De fato, Viñales foi o responsável por seis das sete vitórias da Yamaha na categoria desde sua chegada na equipe, em 2017. Além disso, o espanhol encerrou a temporada à frente de Rossi ela segunda vez em três anos.

2020 será seu último ano de contrato com a equipe de Iwata, e ainda há dúvidas sobre qual será a dupla da fabricante japonesa para 2021, principalmente por conta da indefinição de Rossi sobre uma possível aposentadoria pelo crescimento de Fabio Quartararo na equipe satélite, a Yamaha Petronas. No entanto, Jarvis disse em julho deste ano, que Rossi não faz parte do futuro da equipe.

Mas após Viñales ter reencontrado o caminho das vitórias, Jarvis indicou que não há motivos para a Yamaha querer romper com o espanhol.

"Maverick não começou o ano de uma maneira boa", disse Jarvis. "Ele estava realmente enfrentando dificuldades após as primeiras cinco ou seis corridas e, naquela época, era Valentino que estava melhor".

"Valentino teve alguns segundos lugares e resultados fortes no início do ano, quase venceu a corrida em Austin, por exemplo, e Maverick estava um pouco perdido".

"Então, acho que vimos o benefício das mudanças que fizemos na equipe para ele, e acho que gradualmente esse grupo começou a trabalhar e tudo começou a encaixar, e então Maverick tomou suas próprias decisões sobre como configurar a moto para os fins de semana. Acredito que tenha sido realmente encorajador vê-lo melhorar suas performances ao longo do ano".

"Outra coisa que agradeço por ele ter melhorado são suas largadas, porque o padrão era ele partir de da frente e perder posições na largada e no começo da corrida".

"Nesse ano, ele gastou tempo e esforço nisso, fizemos algumas mudanças técnicas, ele melhorou as largadas - cancelando um ponto fraco".

"Então, acho que ele definitivamente recuperou seu lugar na equipe de fábrica e mostrou seu potencial. Ele é o único piloto da Yamaha que venceu duas corridas em 2019, e eu ficarei feliz se ele continuar conosco para 2021 e além".

Viñales também é cotado para entrar na dança das cadeiras no fim da próxima temporada, já que o chefe de equipe da Ducati, Gigi Dall'lgna disse recentemente que o espanhol está na lista de candidatos nos quais a fabricante italiana está interessada.

Mais recentemente, o CEO da Ducati, Stefano Domenicali indicou que alguns pilotos já estão fechando acordos para o próximo ciclo de contratos da MotoGP.

"Todo mundo está falando e alguns já estão em movimento", disse ele. "Há muitas coisas a considerar - mas acho que ainda não é hora de falar sobre nomes específicos".

Galeria Lista 2015 - Suzuki, 12º lugar 1 / 10 Foto de: Suzuki MotoGP O espanhol chegou à categoria rainha após ser campeão da Moto3 em 2013 e terceiro na Moto2 no ano seguinte. 2015 - Suzuki, 12º lugar 2 / 10 Foto de: Suzuki MotoGP Em sua primeira temporada, os melhores resultados de Viñales foram dois sextos lugares, na Catalunha e na Austrália. 2016 - Suzuki, 4º lugar 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Na segunda temporada com a marca, o espanhol fez bonito e chegou quatro vezes ao pódio. 2016 - Suzuki, 4º lugar 4 / 10 Foto de: Suzuki MotoGP O ponto alto da temporada foi a conquista da primeira vitória da carreira, no GP da Grã-Bretanha. 2017 - Yamaha, 3º lugar 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No ano de estreia na Yamaha, Viñales conseguiu terminar o ano à frente do companheiro, Valentino Rossi. 2017 - Yamaha, 3º lugar 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ao fim da temporada, o espanhol acumulava três vitórias, enquanto Rossi alcançou apenas uma. 2018 - Yamaha, 4º lugar 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No segundo ano de Yamaha, Viñales terminou atrás de Rossi pela primeira vez. 2018 - Yamaha, 4º lugar 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mesmo assim, o espanhol conquistou a única vitória da fabricante japonesa na temporada, no GP da Austrália. 2019 - Yamaha, 3º lugar 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Em temporada dominada pela Honda de Marc Márquez, Viñales foi o melhor piloto da Yamaha e fechou o ano mais uma vez à frente de Rossi. 2019 - Yamaha, 3º lugar 10 / 10 Foto de: Srinivasa Krishnan Ele ainda conquistou mais duas vitórias ao longo do ano, chegando à sétima em sua carreira.

