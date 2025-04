Marc Márquez, piloto da Ducati, 'indicou' na pista de que as últimas atualizações da Ducati podem ser poderosas ao estabelecer os dois tempos mais rápidos do teste oficial de MotoGP de segunda-feira (28) em Jerez, na Espanha.

As voltas do espanhol foram divididas entre as sessões da manhã e da tarde. Sua volta de 1m35s876 na última parte da tarde foi a melhor delas - e mais de três décimos mais rápida do que a melhor volta do dia feita por outro piloto, no caso, Maverick Viñales, da KTM.

A volta de Márquez foi uma forte resposta à queda do GP da Espanha no domingo. Novos desenvolvimentos da Ducati também podem ter contribuído. As regras rígidas de testes significam que esse teste foi a primeira chance da montadora italiana dominante testar algo novo desde o início da temporada.

Embora as temperaturas tenham sido semelhantes às registradas no domingo, as condições de vento e um circuito ainda mais aderente dificultaram uma comparação significativa dos tempos de volta.

Mas, para registro, a volta de Márquez foi um pouco mais lenta do que o melhor tempo de classificação do sábado, 1m35s610, de Fabio Quartararo. Márquez também ficou alguns décimos atrás de sua própria melhor volta no treino classificatório.

O companheiro de equipe de Márquez, Francesco Bagnaia, não mostrou sinais óbvios de uma afinidade imediata com qualquer uma das novas peças da Ducati, estabelecendo o 15º tempo mais rápido pela manhã e apenas o 17º à tarde. Enquanto continuava a procurar aquele "sentimento" indescritível na GP25, ele registrou 64 voltas no dia, em comparação com as 79 de Marc.

O vencedor do GP da Espanha, Álex Márquez, sempre planejou um dia descontraído, já que não havia grandes atualizações para o piloto da GP24 testar, e terminou seu trabalho mais cedo. Ele foi o sétimo mais rápido pela manhã e o 10º à tarde.

Ao contrário da equipe Gresini de Álex, a outra equipe satélite da Ducati, a VR46, teve novidades para testar, já que um de seus pilotos, Fabio di Giannantonio, corre com a única GP25 no grid, além das pilotadas por Bagnaia e Márquez. Di Giannantonio deu um número relativamente baixo de voltas, 48, mas foi o quinto mais rápido da manhã.

O segundo piloto da VR46, Franco Morbidelli, não pôde ajudar na segunda-feira depois de sofrer acidentes graves no sábado e no domingo do fim de semana do GP da Espanha. O italiano, que teve uma concussão após o acidente de domingo na Curva Criville, de alta velocidade, foi liberado dos testes e precisará estar em forma antes da próxima rodada em Le Mans.

A Yamaha parece ter feito progressos significativos, mantendo assim o ímpeto do forte fim de semana de Quartararo, quando ele também conquistou o segundo lugar no GP da Espanha.

A fabricante japonesa trouxe uma versão atualizada de seu motor de quatro cilindros em linha para o teste de segunda-feira (28), e Quartararo se declarou satisfeito com seu desempenho. A velocidade em linha reta da Yamaha foi um ponto fraco no fim de semana.

"O novo motor é uma melhoria em relação ao antigo, com mais potência. Estou muito feliz", disse o francês. "O GP e o teste foram os melhores quatro dias dos últimos três anos".

A Yamaha não sentiu necessidade de continuar correndo após o meio da tarde, com Quartararo e seu companheiro de equipe Álex Rins terminando seu trabalho com duas horas e meia restantes no relógio, momento em que Quartararo era o homem mais rápido da tarde. Após os esforços posteriores de Márquez e Viñales, Quartararo terminou como o terceiro mais rápido do dia no geral.

Na KTM, o piloto de desenvolvimento Dani Pedrosa juntou-se ao quarteto regular do fabricante para o teste. O dia de Pedro Acosta, piloto de fábrica, foi interrompido por um acidente durante a primeira hora de testes.

A Aprilia, que está considerando uma possível segunda homologação aerodinâmica, continuou a usar o novo pacote de asa traseira visto adornando a moto de Marco Bezzecchi no fim de semana. O italiano também testou um novo braço oscilante.

O piloto da Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, que disse que seu foco principal no teste era trabalhar em sua própria pilotagem, também testou o novo aerofólio traseiro hoje.

O piloto de testes regular da Aprilia, Lorenzo Savadori, que substituiu o lesionado Jorge Martín na maioria das corridas deste ano, concentrou seu trabalho no desempenho da frenagem e na estabilidade da moto.

A fabricante obteve bons resultados em termos de quilometragem na segunda-feira. As 48 voltas de Bezzecchi foram as maiores de todos os pilotos da manhã, e Ogura ficou logo atrás dele, com 46. À tarde, Bezzecchi foi o único piloto a marcar meio século com suas 50 voltas.

A Honda testou várias peças novas, sendo que a mais visível foi um braço oscilante atualizado. O piloto de testes Takaaki Nakagami juntou-se ao quarteto regular. Aleix Espargaró, que correu como wild card no fim de semana, não participou do teste.

O estreante da LCR Honda, Somkiat Chantra, não teve o dia que precisava para ajudá-lo a se recuperar de um início de temporada difícil. Ele perdeu a sessão da manhã devido a problemas de arm pump (síndrome compartimental do esforço crônico) e depois caiu à tarde.

