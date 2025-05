O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, chegou de volta à sua cidade natal, Madri, menos de duas semanas após o terrível acidente no GP do Catar.

Martín pegou um voo especial de Doha no sábado e foi levado para o hospital em Madri, onde foi submetido a uma tomografia computadorizada para determinar a real extensão de suas lesões nos pulmões e nas costelas. Os resultados dos exames permitiram que ele começasse a planejar uma recuperação que não deve ser concluída antes das férias de verão.

Isso o levaria a perder as próximas oito corridas, começando com o GP da Espanha do último domingo em Jerez. Após os exames, Martín deixou o hospital para iniciar sua recuperação em casa. O diretor médico da MotoGP, Ángel Charte, posteriormente forneceu uma atualização positiva através da Aprilia.

"Ontem realizamos uma tomografia computadorizada em Jorge e as notícias são certamente boas e muito encorajadoras. Martin tem pulmões perfeitos. A pleura, a membrana que envolve o pulmão, está completamente fechada. Além disso, das teoricamente 11 fraturas [de costela] que ele teve, restam três: a sétima, a oitava e a décima primeira, que já mostram a progressão contínua do calo".

"Portanto, na minha opinião, o progresso tem sido muito positivo. Agora vamos esperar o tempo que for necessário e continuar a monitorar a evolução dessas fraturas em Madri".

O piloto da Aprilia estava no Catar desde 9 de abril, quando chegou a Doha para fazer seu retorno após dois meses de lesão que o fizeram perder os três primeiros GPs da temporada na Tailândia, Argentina e Estados Unidos. Depois de passar por duas cirurgias, no início e no final de fevereiro, nas mãos direita e esquerda, resultado de dois acidentes separados, Martín chegou ao Catar para finalmente fazer sua estreia na Aprilia, depois de sua mudança da Pramac Ducati.

Martín completou quase todo o GP, mas na corrida de domingo, faltando apenas nove voltas para o final, ele caiu e foi atropelado por Fabio di Giannantonio, resultando em um pneumotórax e 11 costelas fraturadas. Após o acidente, Martín passou uma semana no hospital em Doha para superar o problema pulmonar. Na segunda-feira desta semana, ele foi transferido para um hotel na capital do Catar para reunir forças suficientes para embarcar em um avião de volta para casa.

Finalmente, o piloto de Madri pôde viajar neste sábado, decolando do Aeroporto Internacional de Doha às 10h, horário local, em um pequeno avião médico contratado para essa transferência.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!