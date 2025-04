George Russell, piloto da Mercedes, fez uma declaração 'ousada' em entrevista à revista The Athletic, afirmando que poderia ter vencido, pelo menos, dois títulos da Fórmula 1 se tivesse entrado na escuderia das 'flechas de prata' cinco anos antes, citando sua disputa com o heptacampeão e ex-companheiro de equipe Lewis Hamilton.

O britânico teve sua grande chance em 2022, quando foi promovido da Williams para a Mercedes, mas, infelizmente para ele, o desempenho da equipe caiu significativamente, pois elas não conseguiram se familiarizar com os carros com novas regras de efeito solo.

Em 2022 e 2024, ele ainda terminou à frente de seu compatriota mais experiente na classificação, tornando-se o primeiro companheiro de equipe de Hamilton a fazer isso em alguns anos, já que Jenson Button (2011) e Nico Rosberg (2016) só conseguiram uma vez. Considerando como a Mercedes tem corrido desde 2014, Russell acha que, em outra realidade, ele poderia ser bicampeão.

"Todos estão na sombra de Lewis. Ser companheiro de equipe de um heptacampeão mundial por três anos não é tão simples", disse Russell ao The Athletic. "Houve momentos em que, se terminasse à frente de Lewis Hamilton em uma corrida, significava uma vitória. Ou, se terminasse à frente no campeonato, seria o campeão”.

"Se minha boa fase tivesse chegado cinco anos antes, é possível dizer que eu poderia ter dois campeonatos em meu nome agora. É claro que ainda estou concentrado em meu próprio trabalho, como tenho feito nos últimos dois anos. Trabalho com os mesmos engenheiros e mecânicos. Lewis, é claro, era uma presença tão marcante que você percebe sua ausência".

"Mas meu trabalho diário não mudou. Ainda me sento à minha mesa, em frente ao computador. Faço meu aquecimento no meu quarto, entro no carro e coloco meu capacete. Mas o mais importante é estar no controle do meu próprio destino", conclui.

