Mir: "Pode ser uma ótima oportunidade para brigar pela vitória"

Joan Mir conseguiu um sexto lugar no grid de largada para o GP de Aragón da MotoGP. E o piloto da Suzuki está consciente de que tem uma ótima oportunidade de lutar por sua primeira vitória na categoria, além de buscar diminuir a vantagem que Fabio Quartararo tem na liderança do Mundial.

O francês, por outro lado, sairá da pole, mas ele ainda sente as dores do acidente que sofreu no terceiro treino livre. Antes da classificação, Quartararo circulava pelo paddock de muletas. Já o terceiro colocado no Mundial, Andrea Dovizioso, sairá apenas em 13º, após não conseguir nem passar para o Q2.

O sexto lugar é sua melhor posição de saída desde o GP da Estíria. Naquela ocasião, a bandeira vermelha causada pelo acidente de Maverick Viñales o impediu de vencer uma prova que estava encaminhada. E Mir vê a situação como similar à do Red Bull Ring.

"Estou muito feliz e me sinto preparado para a prova. Pode ser uma ótima oportunidade de lutar pela vitória. Sou consistente, mas os pilotos da Yamaha são muito competitivos. Vamos ver como sairei em comparação a eles".

A classificação tem sido o grande problema da montadora japonesa nos últimos anos e, pelo menos em Aragón, parecem ter dado um passo adiante. O espanhol explicou que teve um bom começo de fim de semana desde a sexta.

"Levamos muito tempo trabalhando para melhorar a moto na classificação. A chave foi um começo rápido na sexta. Encontramos uma base melhor e, apesar de não estar no mesmo nível dos demais, foi suficiente para conquistarmos uma posição na segunda fila. Acredito que temos margem para melhorar".

