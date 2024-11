Jorge Martín foi o campeão da temporada 2024 da MotoGP, mas, em outra lista, é uma jovem promessa que lidera: o ranking de maiores quedas do an, com Pedro Acosta, piloto da GasGas Tech3, sofrendo 28 quedas com sua KTM.

O segundo colocado foi o veterano Marc Márquez, que irá para a Ducati de fábrica em 2025, com 24 acidentes, seguido por seu irmão e então parceiro de Gresini, com 21.

Completam o top 5 de quedas a dupla da equipe KTM de fábrica, Jack Miller, com 20, e Brad Binder, com 19 acidentes. Entre os rivais que batalharam pelo título de 2024, Martín foi o que mais caiu, 15 vezes, contra 9 de Pecco Bagnaia.

Confira lista de pilotos com mais quedas na MotoGP em 2024:

Pedro Acosta : 28

: 28 Marc Márquez : 24

: 24 Álex Márquez : 21

: 21 Jack Miller : 20

: 20 Brad Binder : 19

: 19 Aleix Espargaró: 19

Augusto Fernandez: 19

Marco Bezzecchi: 18

Joan Mir: 17

Jorge Martín : 15

: 15 Franco Morbidelli: 15

Johann Zarco: 15

Enea Bastianini: 13

Fabio di Giannantonio: 13

Álex Rins: 10

Maverick Viñales: 10

Pecco Bagnaia : 9

: 9 Fabio Quartararo: 9

Raul Fernandez: 8

Takaaki Nakagami: 7

Miguel Oliveira: 6

Lorenzo Savadori: 6

Luca Marini: 4

Pol Espargaró: 4

Stefan Bradl: 2

Dani Pedrosa: 2

Remy Gardner: 1

Michele Pirro: 1

Andrea Iannone: 0

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!