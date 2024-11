Fabio Quartararo foi submetido a mais uma cirurgia imediatamente após o fim da temporada de 2024 da MotoGP para tratar questões no braço. Nas redes sociais, o piloto confirmou que o procedimento aconteceu sem grandes problemas.

"Cirurgia no braço concluída!", escreveu Quartararo em uma foto no Instagram. "Alguns dias de descanso e estou pronto para começar a treinar novamente".

Quartararo não especificou a natureza do procedimento, mas o curativo em seu antebraço e o curto tempo de recuperação sugerem que foi um tratamento para a 'síndrome da bomba do braço' (ou síndrome compartimental) - um problema relativamente comum entre os pilotos.

As enormes forças necessárias para controlar as motos podem fazer com que o sangue se acumule ao redor do músculo, levando ao aumento da pressão. Isso, por sua vez, resulta em perda de força e dor.

Durante a operação, a fáscia, a bainha firme que envolve o músculo, é cortada cirurgicamente. Isso reduz a pressão e permite que o sangue e o tecido se expandam.

A Yamaha já causou problemas no braço de Quartararo em várias ocasiões, sendo que a experiência mais dolorosa foi o GP da Espanha de 2021. Naquela ocasião, ele estava na liderança antes de cair devido a uma perda de força. Posteriormente, ele foi submetido a uma cirurgia.

Desde então, o francês tem tido dificuldades repetidas, inclusive no GP da França do ano passado e este ano em Jerez e Mugello, o que pode ser atribuído à máquina cada vez mais "agressiva".

Di Giannantonio e Oliveira no caminho da recuperação

Depois de uma temporada de 2023 caracterizada por inúmeras lesões, na qual nenhuma corrida pôde ser realizada com o campo de largada completo, a situação se normalizou em 2024, embora também tenha havido algumas ausências dessa vez.

Por exemplo, a temporada terminou sem Fabio Di Giannantonio, que teve de se submeter a uma cirurgia após uma lesão no ombro, mas esteve presente como espectador no teste em Barcelona.

"Dói um pouco porque posso ver minha moto na pista e não posso testá-la eu mesmo, mas estou indo muito bem", disse o piloto da VR46 em uma entrevista ao site oficial da MotoGP.

"A recuperação está indo bem. Embora só tenham se passado duas semanas desde a operação, estou indo bem".

Miguel Oliveira, que se lesionou no punho, pôde voltar no último GP da temporada e não teve grandes queixas. Quando perguntado sobre sua condição após o teste, o novo piloto da Pramac brincou: "Obrigado por me lembrar, então acho que estou bem!"

