O campeão de 2020 da MotoGP, Joan Mir, não poupou críticas à Honda pelo fato da montadora japonesa não ter apresentado novidades para o teste de pós-temporada, realizado nesta semana no circuito de Barcelona.

Com a Honda terminando a temporada na última posição do campeonato de construtores, 49 pontos atrás de sua rival mais próxima, a Yamaha, as expectativas eram altas em relação à HRC durante o importantíssimo teste de fim de temporada na Espanha.

Mas enquanto a Yamaha trouxe um novo chassi e novo motor para testar, Mir revelou que as peças que ele estava testando em sua moto não eram novas, pois ele já as havia andado com elas em corridas anteriores ou em testes privados. Isso o deixou com uma perspectiva sombria para 2025, já que ele até questionou o motivo da Honda ter participado do teste de Barcelona.

"A realidade é que eu não tinha muitas coisas para testar, eu já havia testado tudo antes, então foi isso que aconteceu hoje", disse ele. "Você espera mais de um teste tão importante como esse, o do final da temporada. Não há muito mais. Como não ficar com raiva? Há um tempo previsto para as coisas chegarem, mas aqui elas não chegaram, para A ou B".

"Graças a Deus, temos um teste na próxima semana, mas está claro que não estou feliz, não é algo com que se possa ficar feliz. Estamos todos nesse barco, todos queremos sair dessa situação, é óbvio e eu sei disso, mas é claro que, se não tivermos nada para esse teste, não sei o que esperar para o teste da próxima semana. Ainda estamos na mesma situação em que estávamos, longe, e vamos ver se na próxima semana podemos nos aproximar um pouco mais".

Joan Mir, Honda Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Depois de sete horas de atividades no Circuito de Barcelona, Mir ficou em 15º, com um tempo 1s2 mais lento que o do líder Álex Márquez na Gresini. O melhor piloto da Honda foi Johann Zarco, da LCR, com quatro décimos a menos do que o tempo de Mir, mas ainda 0s813 abaixo da marca do jovem Márquez.

A Honda teve uma campanha de pesadelo na MotoGP este ano, com a marca japonesa tendo dificuldades no início da temporada. Ela começou a progredir a partir das férias de verão, com uma notável melhora no desempenho evidente nas duas etapas de Misano. Mir disse que é importante para ele manter sua confiança na Honda, já que está vinculado à fabricante até o final do atual ciclo de regras, em 2026.

"Aqui eu estava esperando algo mais para melhorar o projeto. Não é um bom momento para fazer um balanço, dei 70 voltas com coisas que já testei pelo menos duas vezes. Acho que todos na equipe também esperavam mais. Era muito necessário trazer uma moto nova para cá e começar a ver a luz".

"Pequenas coisas foram surgindo durante o ano porque o trabalho estava sendo feito, e o tempo foi atrasado talvez por causa de tudo isso, mas esperávamos mais. As coisas não estão acontecendo, você tem que acreditar nisso porque precisa ficar aqui por mais dois anos".

Honda se defende das críticas do campeão de 2020

A Honda deu uma explicação para o fato de não ter trazido nenhuma atualização substancial para sua moto no teste oficial de Barcelona. Enquanto os fabricantes rivais deram grandes passos em seus preparativos para a próxima temporada, a marca japonesa não tinha seu modelo de 2025 à disposição, nem nenhuma peça nova importante disponível para avaliação.

No entanto, o chefe da HRC, Alberto Puig, insistiu que havia um motivo válido para a marca japonesa adotar uma abordagem conservadora em Barcelona. Ele explicou que a Honda conseguiu usar vários componentes novos de forma privada ao longo do ano graças ao sistema de concessão e, portanto, não achou sensato levar nada de notável para o teste oficial.

"O protótipo de 2025 é construído quando você tem algo que lhe serve", disse Puig à DAZN. "Como fizemos muitos testes durante o ano, não fazia sentido trazer o protótipo para cá. Durante o ano, tentamos muitas coisas, e não fazia sentido trazer uma moto 'preta' [de testes] para cá, quando tivemos uma moto 'preta' durante grande parte do ano".

A Honda realizará um teste privado em Jerez no final deste mês, quando algumas novas atualizações que estão sendo planejadas para 2025 poderão finalmente estar prontas. Mas o teste de Barcelona foi considerado crucial para os fabricantes, pois permitiu que eles fizessem comparações diretas com os dados coletados na corrida do fim de semana anterior no mesmo circuito.

Puig revelou que o foco da Honda em Barcelona era entender e corrigir o problema de vibração que atormentou a Mir nos últimos meses da temporada de 2024.

"Tínhamos três coisas importantes para testar, que testamos durante o ano, mas não temos um protótipo propriamente dito", disse ele. "Trabalhamos com diferentes questões da moto, como estabilidade, frenagem e vibrações. Não tem sido fácil resolver as vibrações. Não é a vibração típica, é algo maior. Isso condiciona muito os pilotos. É o que mais nos preocupa."

"Terminamos o ano com a sensação de termos progredido", disse Puig. "A motocicleta não fazia curvas muito bem e, depois de Misano, começou a fazer isso - agora ela faz curvas bem."

A Honda foi impulsionada em Barcelona pela chegada de Aleix Espargaro como novo piloto de testes. Espargaro foi o 14º mais rápido no teste, à frente de Mir e Marini.

Quando perguntado sobre suas primeiras impressões sobre a antiga estrela da Aprilia, Puig disse: "Aleix tem velocidade. Estamos muito felizes com a forma como ele transmitiu a opinião sobre sua moto, de maneira muito clara e direta. Gostei da contundência com que ele falou, muito imparcial. Ele nos deu informações muito interessantes ".

