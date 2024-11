O ano não foi muito fácil para Jorge Martín, que revelou ter lutado com questões de saúde mental ao longo da temporada da MotoGP e temeu nunca conquistar um título na categoria. Porém, o triunfo chegou em Barcelona, quando ele foi coroado como o campeão de 2024.

Ao começar sua quarta temporada na categoria rainha, o espanhol confessou que temia repetir o feito de 2023, quando perdeu o campeonato para o piloto da Ducati, Francesco Bagnaia.

Porém, o trabalho com seu psicólogo Xero Gasol o ajudou a superar seus problemas e a melhorar o desempenho na pista, o que acabou desempenhando um papel importante para que Martín vencesse Bagnaia e conquistasse o título na final do último fim de semana em Barcelona.

Com três vitórias em GPs, sete vitórias em sprint e 16 pódios em 20 corridas de domingo, ele se tornou o primeiro piloto da era atual da MotoGP a conquistar um título com uma equipe satélite, terminando com 10 pontos de vantagem sobre o bicampeão.

Mas, embora Martín tenha terminado a campanha adicionando seu nome à "torre dos campeões", as coisas estavam muito mais difíceis para ele no início do ano, como explicou: "Eu estava lutando com minha saúde mental".

"A última temporada foi ótima, mesmo depois de ficar em segundo lugar, eu estava muito feliz. Mas, em geral, comecei a ter muitos medos, estava realmente assustado, como se nunca fosse ser campeão na MotoGP".

"Então, graças ao meu treinador, melhorei muito. Eu estava mais concentrado na esperança de vencer do que no medo de perder".

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Se eu perder, 'tudo bem, não estou morrendo'. Isso é vida, não está acabando aqui'. Mas eu estava sem esperança de vencer - não só para mim, mas para minha equipe, para minha família, todos os [membros] mais próximos".

Martín cometeu vários erros inoportunos durante seu primeiro 'ataque' ao título em 2023, com seu acidente enquanto liderava o GP da Indonésia sendo frequentemente citado como o momento em que ele perdeu o campeonato para Bagnaia.

Ele também deixou escapar vitórias prováveis em Jerez e Sachsenring na primeira parte deste ano, mas voltou muito mais forte após as férias de verão, mesmo quando Bagnaia continuou a errar em etapas importantes da campanha.

Martín diz que uma mudança em sua abordagem o tornou muito mais forte em 2024, pois ele estava vivendo o presente e não se prendendo mais aos erros do passado.

"O importante este ano foi aprender com o passado e não repetir os mesmos erros", disse ele.

"É como na vida, você pode cometer erros, é completamente normal, somos humanos e cometemos erros. O importante é tirar os pontos positivos dos erros e dizer: 'Vou aprender com isso e não vou repetir'".

"Para mim, o segredo é viver no presente. Nunca sabemos sobre o futuro, o futuro - quem sabe [o que ele reserva]? Portanto, viva o presente, melhore com o passado e faça 100% do seu trabalho, só isso".

Your browser does not support the audio element.

