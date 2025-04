Álex Márquez foi a estrela dos treinos livres do GP da Espanha da MotoGP na sexta-feira (25), pois foi o piloto mais rápido no TL2, quebrando o recorde histórico da pista ao fazer uma volta abaixo de 1min36s, algo que nunca havia sido alcançado antes.

O piloto da Gresini, que estabeleceu o tempo de 1m35s991s a menos de dois minutos do final, superou o tempo de Pecco Bagnaia estabelecido no ano passado (1m36s025), com o italiano em segundo lugar na tabela de tempos, a 1,03 décimos de segundo do espanhol.

Franco Morbidelli obteve o terceiro melhor tempo, superando Marc Márquez no último minuto, que estava muito rápido no início, mas em sua última saída não se sentiu confortável com a Ducati, não conseguindo melhorar seus tempos.

Assim que as luzes do pitlane se abriram para o início dos treinos, Marc e Álex foram os primeiros a ir para a pista, com a clara intenção de andar juntos nos estágios iniciais, com o irmão mais velho puxando o mais novo.

No início da quinta volta da sessão, na veloz curva 5, Álex perdeu o controle de sua moto, caindo primeiro no asfalto e, depois se arrastando pelo cascalho da pista, com a máquina danificando o alambrado, o que acionou a bandeira vermelha, interrompendo a sessão quando faltavam 51 minutos e meio para o final.

O piloto ficou sentado por alguns segundos na pista, um pouco tonto, mas conseguiu se recuperar e voltou, em uma scooter, para o caminhão da equipe para trocar o macacão, reclamando um pouco de dor na mão direita. O acidente da tarde foi o segundo do dia para Álex, que já havia batido na curva 1 durante o TL1.

No entanto, depois de passar mais da metade da sessão no caminhão da equipe, faltando 20 minutos para o final, o piloto da Gresini voltou à pista e não apenas parecia recuperado, como também estabeleceu duas voltas mais rápidas, a segunda para quebrar o recorde e liderar a sessão.

Fabio Quartararo, da Yamaha, também caiu na parte final da sessão, quando estava liderando a tabela de tempos a 14 minutos do final.

O francês, não sem brigar com os comissários que queriam retirar a moto da pista, conseguiu levá-la pessoalmente para a garagem da equipe, consertou-a e voltou à pista para ser o primeiro não-Ducati (5º), logo à frente de Fermin Aldeguer, que foi o sexto.

Johann Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantono, Fabio Di Giannantono e Joan Mir terminaram entre os 10 primeiros no Q2 de sábado.

Brad Binder e Marco Bezzecchi terão que passar pelo Q1 neste sábado, com Maverick Viñales, que vinha ocupando as primeiras posições, não conseguindo fechar uma boa volta para passar o corte. Alex Rins e Aleix Espargaró, o piloto de testes wild card da Honda que terminou em 21º, também não conseguiram.

Treino de qualificação da MotoGP para o Grande Prêmio da Espanha 2025:

