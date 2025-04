O campeão de 2021 da MotoGP pela Yamaha, Fabio Quartararo, disse que a fabricante japonesa está certa em desenvolver um motor V4, após o primeiro teste europeu da nova máquina em Valência na semana passada.

Enquanto o piloto da Pramac Yamaha, Augusto Fernández, foi o escolhido para o teste, todos os pilotos da marca foram questionados sobre as últimas novidades do V4 antes do GP da Espanha deste fim de semana em Jerez, e Quartararo se mostrou fortemente a favor do conceito.

"Do meu ponto de vista, mesmo para o próximo ano, a direção a ser seguida é a V4", afirmou. "Dos cinco fabricantes, quatro estão competindo com um motor V4. Está claro o caminho que você precisa seguir para ser rápido - especialmente nas corridas - e poder lutar com os outros".

Embora convencido de que o projeto é bom, Quartararo disse que ainda é muito cedo para pensar em experimentar o novo motor.

"Estamos realmente concentrados na moto deste ano no momento, e depois voltaremos nossa atenção para o V4", continuou o francês. "Mais ou menos todas as motos para o próximo ano estarão prontas por volta de agosto ou setembro, então é quando eu provavelmente vou experimentá-lo".

No entanto, ele gostou da ideia de um piloto fazer uma aparição como wildcard com ela em um fim de semana de corrida.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Acho que os wildcards estão sendo considerados para o futuro. Não sei se a Yamaha planeja usar o motor V4 em algum deles. Mas é sempre muito mais interessante testar coisas durante um GP do que em um teste normal, onde você passa a maior parte do tempo pilotando sozinho. Espero que possamos ver o motor V4 em uma [entrada] coringa".

Como todos os pilotos da Yamaha, Fernández não pôde revelar muitos detalhes do teste de Valência, mas admitiu que foi bem.

"Foi um teste positivo", disse. "Mas eu nem mesmo forcei. Eu não queria ser o primeiro piloto a cair com a Yamaha V4! Isso seria fazer história pelos motivos errados. Era apenas para dar uma volta com a moto e coletar dados".

"É muito cedo para comparar as motos [atual e V4]. Mas sim, o projeto parece bom. A Yamaha está fazendo um ótimo trabalho. Estou muito feliz com o andamento das coisas e estou ansioso pelo próximo teste".

Com relação à possível entrada de um wildcard - possivelmente o próprio Fernández, já que seu lugar deve ser ocupado pelo piloto titular Miguel Oliveira quando o português se recuperar de sua última lesão - o piloto de 27 anos concordou que faria sentido, mas em uma data posterior.

"Neste momento, não seria bom. Eu seria mais lento do que com o motor normal. É apenas um motor... o chassi e todo o resto ainda precisam ser feitos. É um processo e pode levar algum tempo".

Fernández disse que o próximo teste do V4 provavelmente será realizado em maio. Não se espera que o motor apareça no teste oficial do grupo em Jerez, na segunda-feira, mas o piloto de fábrica Alex Rins disse que outros desenvolvimentos testados por Fernández em Valência serão apresentados.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!